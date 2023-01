ServiceNow baut globales Partnerprogramm um

Zürich – ServiceNow kündigt eine umfassende Umgestaltung des Partnerprogramms an, um das Wachstum der Partner und den Erfolg der Kunden zu erhöhen. Die langfristige Vision sieht vor, das Marktpotenzial von 500 Milliarden US-Dollar für die Now Platform und die Dienstleistungen der Partner von ServiceNow auszuschöpfen. Das umfasst einen neuen Partner Development Fund. Das umgestaltete Partnerprogramm wurde nun in Las Vegas vorgestellt.

Das grosse, globale Partner-Ökosystem von ServiceNow ist ein wichtiges Element, um gemeinsamen Kunden zu helfen, den vollen Nutzen aus der Now Platform zu ziehen. ServiceNow investiert deshalb in neue Lösungen, damit Partner ihr Fachwissen erweitern, ihre Fähigkeiten differenzieren und ihre Leistungen noch weiter steigern können.

«Für unsere Partner haben wir die Vision, dass sie Mitgestalter von Wertvorstellungen und Co-Piloten auf unserer Reise hin zu einer universellen Plattform für digitales Business sind“, sagt Erica Volini, Senior Vice President of Alliances and Channel Ecosystem bei ServiceNow. „Unser neugestaltetes Partnerprogramm schafft unzählige Möglichkeiten für Partner, mit ServiceNow zu expandieren und zusammenzuarbeiten, weit über das hinaus, was wir allein erreichen können. Wir investieren in den Erfolg unserer Partner, fördern ihre Expertise und geben ihnen die Flexibilität, mit unserer Plattform einen grossen Mehrwert zu schaffen.“

Ein Programm, das sich den Bedürfnissen der Partner anpasst

Das neue ServiceNow Partnerprogramm umfasst:

Mehr Flexibilität für die Wertschöpfung: ServiceNow schafft vier neue, eigenständige Module, an denen sich Partner beteiligen können: Build, Consulting & Implementation, Resale und Service Provider. Partner können sich dank dieser Module leichter auf die verschiedenen Rollen und Vertriebswege innerhalb des ServiceNow-Ökosystems einstellen.

Neue Anreize zur Förderung des Partnerwachstums: ServiceNow stellt neue Partner-Incentives vor, um ihre Investitionen zu erhöhen und weitere Optionen zu ermöglichen, bei denen Partner ihre Expertise sowie ihre Fähigkeiten unter Beweis stellen können. Alle sich qualifizierenden Partner haben jetzt Zugang zu einem Partner Development Fund, einem kofinanzierten Investitionsprogramm, sowie zu Rabatten, die das Wachstum und die Rentabilität beschleunigen können.

Umgestaltung der Partnererfahrung: ServiceNow führt ein überarbeitetes Partnererlebnis und Vorteile ein, die auf die verschiedenen Partnermodule und ihre einzigartigen Beiträge zum Ökosystem abgestimmt sind. Zu den wichtigsten Verbesserungen gehört ein optimiertes Partnerportal, womit Partner leichter sowie direkt mit ServiceNow zusammenarbeiten. Dazu wird ausserdem eine Suchfunktion angeboten, mit der Kunden den Partner finden, der ihren Geschäftsanforderungen am besten entspricht – je nach Region, Branche oder Fachwissen.

Im Rahmen der Neugestaltung des Partnerprogramms folgt Erica Volini auf David Parsons, der die Abteilung Alliances and Channel Ecosystem seit 2018 geleitet hat. Parsons Ausrichtung des globalen Partner-Ökosystems von ServiceNow schliesst grundlegend einzigartige Differenzierung und Wettbewerbsvorteile mit ein. Parsons leitet nun eine neue und strategische Einheit für Ecosystem Ventures, die das Wachstum mit Partnern in Zielmärkten steigern soll.

«Es war mir eine Ehre, die Abteilung Alliances and Channel Ecosystem in den letzten vier Jahren zu führen», sagt David Parsons, Senior Vice President of Ecosystem Ventures bei ServiceNow. «Ich bin stolz auf das, was wir gemeinsam für unsere Partner und für die gemeinsamen Kunden erreicht haben. Ich freue mich auf unseren weiteren gemeinsamen Weg. Ich möchte Erica für ihre Partnerschaft und Führung danken. Ich weiss, dass sie die nötige Führungspersönlichkeit besitzt, um den Erfolg noch weiter auszubauen.“

Verfügbarkeit und weitere Informationen

Das neue Partnerprogramm von ServiceNow wird ab 6. März 2023 für alle Partner eingeführt. Weitere Informationen über das neue Partnerprogramm finden Sie auf dem dem ServiceNow Blog. Darüber hinaus werden zusätzliche Informationen über die Ecosystem-Ventures-Initiative unter Parsons voraussichtlich im kommenden Quartal bekanntgegeben. (ServiceNow/mc)