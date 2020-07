ServiceNow ernennt den SaaS-Manager Paul Smith zum Leiter der EMEA-Region

Frankfurt – ServiceNow (NYSE:NOW), das Unternehmen für digitale Workflows, kündigt heute an, dass Paul Smith mit Wirkung vom 7. Juli 2020 die Position des Senior Vice President und General Manager, EMEA, anritt. Smith war zuvor bei Salesforce, wo er eine Reihe von EMEA-weiten Funktionen innehatte und zuletzt als Executive Vice President und General Manager für Grossbritannien tätig war.

Smith verfügt über 17 Jahre Erfahrung in Führungs- und leitenden Managementpositionen in der Technologiebranche mit einer Erfolgsbilanz in der Vertriebsleitung, im Go-to-Market und in der Erschliessung neuer Märkte, um ein dreistelliges Wachstum zu erzielen.

„ServiceNow führt die Workflow-Revolution an, da Unternehmen weltweit sich in moderne digitale Unternehmen verwandeln“, erklärt Bill McDermott, CEO von ServiceNow. „Die besten Führungskräfte und Spitzentalente wollen für Unternehmen wie ServiceNow arbeiten, wo sie die Zukunft gestalten können. Wir freuen uns sehr, Paul Smith in unserem Team zu haben, der unsere Kunden betreut und unsere EMEA-Region zu neuen Höhenflügen auf unserem Weg zum führenden Unternehmen für Unternehmenssoftware des 21. Jahrhunderts führt.“

Smith wird eine Region leiten, die viele der wichtigsten Märkte und Wachstumschancen des Unternehmens aufweist. Die Einnahmen von ServiceNow in der EMEA-Region stiegen im Jahr 2019 um 32 Prozent im Vergleich zum Vorjahr; die EMEA-Region erreichte ab dem 1. Quartal 2020 einen hochgerechneten Umsatz von etwa 1 Milliarde US-Dollar.

„Seltene Kombination aus Grösse und Agilität“

„ServiceNow ist der führende Anbieter von Workflows und eines der spannendsten und innovativsten Wachstumsunternehmen der Welt“, sagt Smith. „Die makellose Beschaffenheit der einzigartigen Now Platform verleiht ServiceNow diese seltene Kombination aus Grösse und Agilität. Es ist genau diese Mischung, die Kunden von ihren anspruchsvollen Partnern verlangen, wenn sie mit der digitalen Umgestaltung ihrer Unternehmen ringen, um den noch bevorstehenden Wandel zu meistern. ”

Smith weiter: „Es gibt Momente im Leben, in denen sich karrierebestimmende Möglichkeiten bieten; ServiceNow ist eine davon für mich. Die talentierten Mitarbeitenden und das Engagement für den Erfolg von Kunden und Partnern hebt es von anderen globalen Unternehmen ab. Ich bin begeistert, dabei zu sein, und es ist ein Privileg, die Gelegenheit zu haben, das EMEA-Geschäft in der nächsten Wachstumsphase zu leiten.“

Damit tritt Smith die Nachfolge von Philip van der Wilt an, der diese Funktion von Januar 2016 bis Juli 2020 innehatte. Während dieser Zeit und unter van der Wilts Leitung stieg das EMEA-Geschäft schnell an und etablierte ServiceNow’s starke Stellung in der gesamten EMEA-Region.

„Vielen Dank an Philip für seine Führungsrolle beim Wachstum unserer EMEA-Region in den letzten vier Jahren und bei der Etablierung von ServiceNow als strategischer Partner für viele der weltweit führenden Unternehmen“, sagt Kevin Haverty, Executive Vice President of Worldwide Sales von ServiceNow. „Mit Paul in unserem Team sind wir bestens gerüstet, unseren Schwung fortsetzen und die nächste Wachstumsphase voranzutreiben. Pauls umfangreiche Erfahrung und seine aussergewöhnliche Erfolgsbilanz in der gesamten Region werden dazu beitragen, dass die Führungsrolle von ServiceNow als bevorzugter Partner für C-Suite-Führungskräfte, die die digitale Transformation voranbringen, weiter ausgebaut wird“.

Paul Smith begann seine Karriere bei Procter and Gamble, doch schon bald entwickelte er eine Leidenschaft für die Technologiebranche, die ihn zu Microsoft und zur Leitung einer Reihe innovativer Start-up-Unternehmen führte. Er kam 2012 zu Salesforce, um das EMEA-Marketing-Cloud-Geschäft zu leiten, bevor er bis zu seiner Ernennung zum EVP und GM UK&I im Februar 2019 die Leitung des EMEA-Cloud-Vertriebs übernahm. (ServiceNow/mc/ps)