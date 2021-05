ServiceNow gründet EMEA Advisory Council

Zürich – Rennomierte Führungspersönlichkeiten aus der EMEA-Region unterstützen ServiceNow bei der Lösung der digitalen Transformation und der damit verbundenen Herausforderungen.

Frankfurt/Zürich – ServiceNow, spezialisiertes Unternehmen für digitale Arbeitsabläufe, verfügt nun über ein neues EMEA Advisory Council bekannt gegeben, ein unabhängiges Gremium aus hochrangigen Führungskräften mit umfassender Erfahrung in wichtigen Branchen in Europa, dem Nahen Osten und Afrika. Besonders bemerkenswert für die DACH-Region ist die Entscheidung von Rüdiger Grube, Vorstandsvorsitzender der Vodafone Vantage Towers AG, der Alstom Bombardier SE, der Vossloh AG und der Hamburger Hafen- und Logistikgesellschaft HHLA AG, sowie Fred Kindle, stellvertretender Vorsitzender und Lead Independent Director der Schneider Electric SA, Vorsitzender der VZ Holding AG und Mitglied des Verwaltungsrats bei Stadler Rail, dem Advisory Council von ServiceNow beizutreten.

Der Rat setzt sich aus mehreren namhaften Führungskräften der EMEA-Region aus den Bereichen Finanzdienstleistungen, Telekommunikation und Energieversorgung zusammen. Er dient dazu, die Erfahrung und Sachkompetenz dieser Führungskräfte zu nutzen, um ServiceNow dabei zu helfen, Unternehmen bei der Bewältigung der Herausforderungen der Pandemie zu unterstützen und gleichzeitig das Wirtschaftswachstum in der Region zu fördern.

Zu den Ratsmitgliedern gehören:

Russell Chambers ist Senior Advisor bei Teneo, Bain Capital und Antin Infrastructure Partners und fungiert als unabhängiger Non-Executive Director des an der LSE notierten Unternehmens GCP Student Living

ist Senior Advisor bei Teneo, Bain Capital und Antin Infrastructure Partners und fungiert als unabhängiger Non-Executive Director des an der LSE notierten Unternehmens GCP Student Living Lone Fønss Schrøder ist CEO von Concordium und sitzt im Aufsichtsrat von Volvo Cars, Geely Sweden, Ingka BV (Ikea Group), Aker Solutions, Aker Horizons und CSL

ist CEO von Concordium und sitzt im Aufsichtsrat von Volvo Cars, Geely Sweden, Ingka BV (Ikea Group), Aker Solutions, Aker Horizons und CSL Rüdiger Grube ist Vorstandsvorsitzender der Vodafone Vantage Towers AG, der Alstom Bombardier SE, der Vossloh AG und der Hamburger Hafen- und Logistikgesellschaft HHLA AG

ist Vorstandsvorsitzender der Vodafone Vantage Towers AG, der Alstom Bombardier SE, der Vossloh AG und der Hamburger Hafen- und Logistikgesellschaft HHLA AG Fred Kindle ist stellvertretender Vorsitzender und Lead Independent Director der Schneider Electric SA, Vorsitzender der VZ Holding AG und Mitglied des Verwaltungsrats bei Stadler Rail

ist stellvertretender Vorsitzender und Lead Independent Director der Schneider Electric SA, Vorsitzender der VZ Holding AG und Mitglied des Verwaltungsrats bei Stadler Rail Juan María Nin ist Vorstandsmitglied bei der Société Générale, Operating Partner bei Corsair Capital und bekleidet weitere wichtige Positionen im Bildungswesen und in der Wirtschaft als Non-Executive Chairman und Senior Advisor

„Die Bandbreite an Erfahrung, die meine Kollegen in diesem Beirat haben, ist phänomenal. Gemeinsam haben wir fast jedes Szenario durchlaufen, das ein Entscheidungsträger jemals erleben könnte. Unsere Expertise wird zusammen mit der Plattform von ServiceNow für Organisationen in ganz EMEA von grossem Nutzen sein“, so Rüdiger Grube.

Fred Kindle weiter: „ServiceNow hat eine leistungsstarke, einzigartige Plattform entwickelt, die erhebliche Produktivitäts- und Qualitätssteigerungen in einer Vielzahl von Arbeitsabläufen ermöglicht. Das ist genau das, was Unternehmen im Zeitalter der Digitalisierung und Nachhaltigkeit brauchen. Ich bin überzeugt, dass viele Unternehmen und Organisationen von der Arbeit dieses Beirats profitieren werden, und ich freue mich, ein Teil davon zu sein.»

Paul Smith, President, EMEA, ServiceNow, erklärt: „Durch die Zusammenarbeit mit diesem grossartigen Expertenteam, das über profunde Kenntnisse der Schlüsselindustrien verfügt, werden wir in der Lage sein, einige der grössten Herausforderungen zu lösen, mit denen Unternehmen derzeit konfrontiert sind. Gemeinsam mit ServiceNow wird diese hochkarätige Expertengruppe mit unseren Kunden zusammenarbeiten, um sie durch exponentielles Wachstum wieder stärker zu machen, damit ihr Unternehmen nicht nur überlebt, sondern gedeiht. Wir gelten bereits als vertrauenswürdiger Berater für viele der weltweit angesehensten Unternehmen, um sie bei der digitalen Transformation und Neugestaltung ihres Kerngeschäfts zu unterstützen. Wir bieten zudem das digitale Rückgrat bei der Bewältigung einer der grössten Workflow-Herausforderungen unserer Zeit, dem Impfstoffprozess. Gemeinsam mit NHS Scotland, dem deutschen Bundesland Nordrhein-Westfalen und dem DRK in Sachsen helfen wir Millionen von Bürgern, sich impfen zu lassen.“

Mit dem Council wird ServiceNow sein schnelles Wachstum in EMEA weiter beschleunigen, indem es dem Führungsteam mehr Zugang und Einfluss in den Vorstandsetagen verschafft und gleichzeitig die Ertragschancen durch zahlreiche Transformationsgeschäfte deutlich erhöht. (ServiceNow/mc)