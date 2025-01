ServiceNow Q4 und FY24 Finanzergebnisse – Hintergrundinformationen

Santa Clara – Inmitten des wettbewerbsintensiven Technologiesektor und einem sich stetig verändernden globalen Umfeld hebt sich ServiceNow deutlich ab. Das Unternehmen hat heute hervorragende Ergebnisse für das vierte Quartal und das gesamte Jahr 2024 bekannt gegeben, die eindrucksvoll belegen, wie ServiceNow eine führende Rolle bei der Entwicklung und Implementierung von Künstlicher Intelligenz (KI) für Unternehmen einnimmt.

Im Laufe des Jahres 2024 hat ServiceNow die Erwartungen kontinuierlich übertroffen und seine Prognosen zweimal angehoben. Im vierten Quartal übertraf das Unternehmen erneut alle Wachstums- und Rentabilitätsziele auf Basis konstanter Wechselkurse. Dies unterstreicht die Stärke seiner Plattform, die hohe Akzeptanz seiner KI-Lösungen bei den Kunden sowie die enorme Dynamik sowie die Chancen, die KI und Daten für Unternehmen bieten.

Im vierten Quartal setzte sich das starke Wachstum des neu gewonnenen jährlichen Vertragswerts (Annual Contract Value, ACV) für die ServiceNow Pro Plus AI-Angebote fort und übertraf damit alle bisherigen Einführungen neuer Produktfamilien im vergleichbaren Zeitraum. Beeindruckend ist das Wachstum bei Now Assist Service Desk Deals, die IT Service Management (ITSM), Customer Service Management (CSM) und Human Resources Service Delivery (HRSD) umfassen: Die Zahl dieser Deals stieg quartalsweise um über 150 Prozent – ein vielversprechendes Zeichen für die Zukunft. Zudem verdoppelte sich die Zahl der Kunden, die zwei oder mehr der Pro Plus AI-Funktionen von ServiceNow erworben haben, innerhalb eines Quartals. Insgesamt hat ServiceNow mittlerweile fast 1’000 Kunden, die auf Agentic AI setzen.

Höhepunkte in Q4 2024:

Q4 Abonnementumsätze: 2,866 Milliarden US-Dollar im vierten Quartal, was einem 21-prozentigen Wachstum im Vergleich zum Vorjahr (bei konstanten Wechselkursen) entspricht – 50 Basispunkte über der oberen Prognosespanne.

Q4 Gewinn pro Aktie (EPS, verwässert, Non-GAAP): 3,67 US-Dollar, ein Anstieg von 18 Prozent gegenüber dem Vorjahr / vs. Konsensprognose von 3,65 US-Dollar.

Q4 verbleibende vertragliche Verpflichtungen (RPO): 22,3 Milliarden US-Dollar, ein Wachstum von 26 Prozent im Vergleich zum Vorjahr (bei konstanten Wechselkursen).

Q4 aktuelle verbleibende vertragliche Verpflichtungen (cRPO): 10,27 Milliarden US-Dollar, ein Wachstum von 22 Prozent im Vergleich zum Vorjahr (bei konstanten Wechselkursen) – 50 Basispunkte über der Prognose.

Q4 Non-GAAP-Betriebsmarge: 29,5 Prozent, ebenfalls 50 Basispunkte über der Prognose, angetrieben durch operative Effizienzsteigerungen und überdurchschnittliche Umsatzentwicklung.

2’109 Kunden generieren mehr als 1 Million US-Dollar an jährlich wiederkehrendem Vertragswert (ACV). Fast 500 Kunden mit mehr als 5 Millionen US-Dollar ACV – ein Wachstum von 21 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Die Anzahl der Kunden mit 20 Millionen US-Dollar oder mehr ACV stieg um 35 Prozent, was den Erfolg von ServiceNow bei grossen Vertragsabschlüssen unterstreicht.

Branchenführende Erneuerungsrate von 98 Prozent

Höhepunkte des Gesamtjahres 2024:

Starke Bilanz mit fast 10 Milliarden US-Dollar an liquiden Mitteln und Investitionen.

Abonnementumsätze im gesamten Jahr 2024: 10,646 Milliarden US-Dollar, was einem 22,5-prozentigem Wachstum im Vergleich zum Vorjahr (bei konstanten Wechselkursen) entspricht.

2024 Gewinn pro Aktie (EPS, verwässert, Non-GAAP): 13,92 US-Dollar, ein Anstieg von 29 Prozent im Vergleich zum Vorjahr – über der Konsensprognose von 13,78 US-Dollar.

2024 Non-GAAP-Betriebsmarge: 29,5 Prozent, eine Steigerung um 200 Basispunkte im Vergleich zum Vorjahr.

2024 Freier Cashflow: 3,5 Milliarden US-Dollar, was einer Marge von 31,5 Prozent entspricht – 50 Basispunkte über der Prognose und ein Anstieg um 100 Basispunkte im Vergleich zum Vorjahr.

Zusätzlich zu den starken Finanzergebnissen gibt ServiceNow heute bekannt, dass der Vorstand eine zusätzliche Aktienrückkaufgenehmigung in Höhe von bis zu 3 Milliarden US-Dollar im Rahmen des bestehenden Aktienrückkaufprogramms erteilt hat. Diese Massnahme steht im Einklang mit der strategischen Ausrichtung des Unternehmens, die Auswirkungen der Verwässerung zu steuern.

Ausserdem hat ServiceNow heute eine Roadmap neuer Innovationen vorgestellt, die die Fähigkeit des Unternehmens weiter ausbauen, als AI Agent Kontrollplattform zu agieren und die Leistung von AI Agents für Kunden in allen Geschäftsbereichen bereitzustellen. Als Teil der Now Platform bauen diese Innovationen auf der zwei Jahrzehnte langen Expertise des Unternehmens auf, um exponentielle Produktivitätssteigerungen für Menschen und Prozesse zu ermöglichen. Sie helfen, komplexe Aufgaben zu bewältigen, die mit herkömmlicher Automatisierung nicht lösbar sind.

Diese Innovationen umfassen:

AI Agent Orchestrator: Eine bahnbrechende Innovation, die Teams von AI Agents verbindet, die über verschiedene Aufgaben, Systeme und Abteilungen hinweg arbeiten, um Workflows effizient zu steuern.

AI Agent Studio: Ein Low-Code/No-Code-Tool, das Unternehmen ermöglicht, individuell angepasste AI Agents zu erstellen, ohne tiefgehende Programmierkenntnisse.

Tausende vorgefertigte AI Agents: Sofort einsetzbare KI-Agenten, die speziell für verschiedene Workflows in Bereichen wie IT, Kundenservice, HR und mehr entwickelt wurden.

ServiceNow hat heute ausserdem die neuesten Erweiterungen seines Technologiepartner-Ökosystems angekündigt. Ziel ist es, die Komplexität für Kunden zu reduzieren und ihnen zu helfen, mehr Wert aus ihren Technologieinvestitionen zu schöpfen.

Erweiterte Partnerschaft mit Google Cloud: Die ServiceNow-Plattform wird künftig auf dem Google Cloud Marketplace und der Google Distributed Cloud verfügbar sein. Zudem werden ServiceNow Workflow Data Fabric und unternehmensübergreifende Workflows mit Googles KI-Infrastruktur, Entwicklungsplattformen und Produktivitätstools integriert.

Oracle-Integration: Erweiterung der Workflow Data Fabric-Funktionen durch eine Integration mit Oracle-Datenquellen, um Erkenntnisse in handlungsrelevante Massnahmen umzuwandeln und die Entscheidungsfindung und Agilität zu verbessern.

Zusammenarbeit mit Visa: Revolutionierung des bislang kostspieligen und langwierigen Prozesses zur Klärung von Zahlungskartenstreitigkeiten für Finanzinstitute weltweit.

Partnerschaft mit SoftwareOne: Transformation der IT-Modernisierung in der Cloud durch ein gemeinsames Angebot, das ServiceNows führende Workflow-Automatisierung mit SoftwareOnes Expertise in Software- und Cloud-Lösungen kombiniert. Der erste Fokus liegt auf dem DACH-Markt (Deutschland, Österreich, Schweiz).

Weitere Informationen zu den Q4- und Gesamtjahresergebnissen 2024 von ServiceNow, einschliesslich der Prognosen für die Zukunft sowie der Überleitung zwischen Non-GAAP- und GAAP-Ergebnissen, sind in der offiziellen Pressemitteilung verfügbar. Zudem kann die Aufzeichnung des gestrigen Earnings Calls mit Bill McDermott, Chairman & CEO von ServiceNow, und Gina Mastantuono, President & CFO, hier angehört werden.