ServiceNow startet Knowledge 2020 Digital Experience und gibt Partnerschaft mit Adobe bekannt

Santa Clara – ServiceNow, ein Anbieter von digitalen Workflows, gibt den Startschuss für die Knowledge 2020 Digital Experience. Das Event für Kunden, Partner und die Entwickler-Community zeigt das volle Spektrum der ServiceNow-Lösungen für digitale Workflows. In diesem Zusammenhang kündigt das Unternehmen auch die Integrationspartnerschaft mit Adobe an. Gemeinsam stellen sie die branchenweit erste Lösung zur Verfügung, welche Daten aus der Adobe Experience Platform und dem Workflow-Produkt Customer Service Management von ServiceNow miteinander verbindet, um nahtlosere, vernetzte Kundenerlebnisse zu ermöglichen.

Eine Zusammenfassung der Knowledge20 Meldung:

„Das beispiellose Umfeld, in dem wir uns alle befinden, zeigt den C-Suite-Geschäftsführern weltweit, dass Arbeit überall und jederzeit effizient und smart erledigt werden kann“, sagt Bill McDermott, CEO von ServiceNow. „Wenn Mitarbeiter über flexible, agile, moderne Arbeitsabläufe verfügen, um ihre Aufgaben unabhängig von Zeit und Ort zu erledigen, sinkt die Produktivität nicht, sie steigt. Das Engagement wird verstärkt. Die Arbeit wird besser.“

„Gleichermassen sehen Unternehmen die Notwendigkeit neuer Wege, Kunden zu binden und eine starke Loyalität zu fördern“, erklärt McDermott. „Für Mitarbeiter und Kunden geht es darum, grossartige Arbeitsabläufe zu managen. Denn hinter jeder grossartigen Erfahrung steht ein grossartiger Workflow. Das ist die Stärke der Now-Plattform, denn sie ermöglicht Workflows, die den Mitarbeitern und Kunden exzellente Erlebnisse bieten.“

Ursprünglich war die Knowledge 2020 in Orlando, Florida, geplant, aufgrund der COVID-19-Pandemie hat ServiceNow das Event in eine digitale Experience umgewandelt: Ab dem 5. Mai werden über einen Zeitraum von sechs Wochen regelmässig neue Inhalte wie Keynotes und Sessions zu den IT-, Mitarbeiter- und Kundenservice-Workflow-Produkten von ServiceNow und der Now-Platform verfügbar sein.

Hier können Sie sich für die digitale Knowledge20 kostenlos registrieren. (ServiceNow/mc/ps)

