ServiceNow von Gartner erneut als Leader im Gartner Magic Quadrant for Integrated Risk Management positioniert

Santa Clara – ServiceNow wurde vom Analystenhaus Gartner erneut als Leader im Gartner Magic Quadrant for Integrated Risk Management positioniert.

ServiceNow Governance, Risk, and Compliance (GRC) ermöglicht effiziente Prozesse, indem es Sicherheits-, IT- und Risiko-Funktionen zu einem einheitlichen Risikoprogramm kombiniert, das auf der Now Platform basiert. Durch eine kontinuierliche Überwachung, Priorisierung und Automatisierung können Unternehmen auftretende Risiken schnell identifizieren und beheben.

„Unternehmen setzen auf digitale Initiativen, um Wettbewerbsvorteile zu erzielen. Aber dafür müssen sie Risiken eingehen“, sagt Sean Convery, Vice President und General Manager von ServiceNow Security and Risk. „Um in Zeiten der digitalen Disruption einen Vorteil zu gewinnen, müssen Unternehmen mit digitalen Risiken richtig umgehen. ServiceNow GRC stellt Teams aus den Bereichen IT, Security und Risk-Management einen einheitlichen Ansatz für das Risikomanagement bereit. So können sie das Unternehmen voranbringen und Risiken sicher handhaben.“

