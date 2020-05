SIT Virtuelle Nano-Konferenz: Technologie entdecken, hinterfragen und entwickeln

Neuer Masters-Lehrgang am SIT: Master of Science (MSc.) in Computer Science und Software Engineering

Die aktuelle Corona-Virus-Krise macht Informatiker noch begehrter. Auch um dem Mangel an potentiellen Führungskräften in diesem Bereich entgegenzuwirken, hat das SIT einen neuen Studiengang entwickelt: Master of Science (MSc.) in Computer Science und Software Engineering. Dieser soll die AbsolventenInnen besser auf Führungsaufgaben vorbereiten, insbesondere in den Bereichen IT und Wissenschaft. Der neu entwickelte Studiengang wird im September 2020 eingeführt und richtet sich an Studierende mit einem Bachelor-Abschluss in Informatik oder Software Engineering, mit nachweisbaren Englischkenntnissen und dem nötigen Ehrgeiz, zur nächsten Generation Tech-Führungskräfte zu gehören