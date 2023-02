smino erweitert die Kollaborations-Lösung mit einem Terminplan

Rapperswil – smino präsentiert seinen Kunden zum Jahresbeginn 2023 neue Funktionen. Die wichtigste Erweiterung: der Terminplan.

Die smino AG, Anbieterin der Softwarelösung für Planungs- und Bauprojekte, hat eine Terminplan-Funktion in ihre Lösung integriert. Mit diesem Terminplan können Bauherren, Bauleiter, Projektleiter und Mitarbeitende Bauprojekte von A bis Z in smino abbilden. Sie erhalten einen Überblick über die Projektphasen und können diese laufend planen. Die neue Funktion ist genauso einfach in der Handhabung wie die gesamte smino Plattform.

Mit dieser Erweiterung der Zeitmanagement Funktion kommt smino seiner Vision einer kompletten CDE-Plattform mit Full-Collaboration-Ansatz einen grossen Schritt näher. In smino können mit Schnittstellen zu verschiedenen Buchhaltungslösungen ebenso Budget- und weitere Finanzthemen bereits adressiert werden.

Kundenwünsche werden zeitnah umgesetzt

Der Terminplan ist eine von mehreren Funktionen, um die smino in den letzten Wochen erweitert wurde. Herauszuheben ist im Zuge der Internationalisierung auch die Erweiterung auf unterdessen sechs Sprachen. Neben Deutsch sind dies Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch und Katalanisch.

Laut Sandor Balogh, Managing Partner bei smino, sind die neuen Funktionen der nächste grosse Meilenstein für smino: „Der Terminplan wurde von mehreren Kunden gewünscht und ist ein wichtiges Puzzle-Teil auf dem Weg zu einer umfassenden Lösung zum Management von Bauprojekten. Unsere Kunden schätzen smino unter anderem auch deshalb, weil wir auf Kundenwünsche eingehen. Jetzt können wir den Terminplan anbieten und werden bald weitere neue Funktionen nachlegen. Ein grosses Kompliment geht an das Entwicklungsteam.“

Ausbau der BIM Funktionen

In den nächsten Wochen ist die Erweiterung von smino mit der neuen BIM-Funktion Modellprüfung geplant. Damit können Modelle direkt online und automatisiert geprüft werden. Es können sowohl allgemeine Qualitätsprüfungen, diverse Kollisionsprüfungen sowie eigene Solibri Ruleset angewendet werden.

Die Funktion Modellprüfung markiert den ersten Schritt der Integration der Lösung BIMSPOT, welche von smino im vergangenen Herbst übernommen wurde.

Zudem wird ein Serverstandort in Deutschland vorbereitet, um den Anforderungen unserer deutschen Kunden bezüglich Datenstandort gerecht zu werden. (smino/mc/ps)