SoftwareOne gibt sich neue Mittelfristziele

Stans – SoftwareOne hat nach der Übernahme von Crayon neue Mittelfristziele formuliert. Der IT-Dienstleister sieht sich durch den Zusammenschluss sowie die steigende Nachfrage rund um Software, Cloud und künstliche Intelligenz für weiteres Wachstum positioniert.

Die neuen Ziele wurden anlässlich des Capital Markets Day vom Dienstag kommuniziert. Bis 2030 strebt SoftwareOne demnach ein durchschnittliches jährliches Umsatzwachstum im hohen einstelligen Prozentbereich sowie eine EBITDA-Marge von über 28 Prozent an. Zudem soll die Free-Cashflow-Conversion über den Zyklus hinweg mehr als 60 Prozent betragen. Die Dividendenpolitik sieht künftig eine Ausschüttung von 30 bis 50 Prozent des Reingewinns vor.

Die Integration des norwegischen Konkurrenten Crayon befinde sich in der Schlussphase und verlaufe besser als erwartet, heisst es in der Mitteilung weiter. Durch den Zusammenschluss kommt das Unternehmen auf rund 12’000 Mitarbeitende in mehr als 70 Ländern. (awp/mc/ps)