SoftwareOne in Gesprächen zu Übernahme der Crayon Group

Stans – SoftwareOne befindet sich in fortgeschrittenen Gesprächen zur Übernahme des norwegischen IT-Beraters Crayon Group. Allerdings gebe es noch keine Gewissheit, dass diese Gespräche auch zu einem Angebot an die Aktionäre führen werden, teilten beide Unternehmen am Freitag in Communiqués mit.

Eine allfällige Akquisition werde in Form von Bargeld und Aktien bezahlt. Zu gegebener Zeit werde es dann weitere Informationen geben, erklärten SoftwareOne und Crayon. Mit den Communiqués nehme man Stellung zu entsprechenden Medienberichten.

Die an der Börse in Oslo kotierte Crayon Group hat im vergangenen Jahr einen Umsatz von 6,4 Milliarden norwegischen Kronen (517 Mio Fr.) und einen bereinigten Betriebsgewinn vor Abschreibungen und Amortisationen (EBITDA) von 919 Kronen (74,3 Mio Fr.) erzielt. Das Unternehmen hat rund 4000 Angestellte und ist auch in der Schweiz präsent. (awp/mc/pg)