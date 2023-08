SoftwareOne mit etwas mehr Umsatz im ersten Semester

Stans – Der IT-Dienstleister SoftwareOne hat im ersten Halbjahr 2023 den Umsatz nur leicht steigern können. An seinen Zielen für das Gesamtjahr hält das Unternehmen jedoch fest. Eine neue Strategie soll das Wachstum unterstützen.

In den Monaten Januar bis Juni 2023 steigerte SoftwareOne seinen Umsatz um 2,9 Prozent auf 506,8 Millionen Franken, wie es in einer Mitteilung vom Donnerstag heisst. Wachstumsmotor war dabei vor allem das Segment Software & Cloud Services, das um 5,8 Prozent zulegen konnte. Dagegen fiel das Wachstum im Bereich Solutions & Services mit lediglich 0,7 Prozent deutlich schwächer aus. Vor allem auch negative Währungseinflüsse haben das Ergebnis stark belastet. In konstanten Währungen hätte das Umsatzplus bei 8,5 Prozent gelegen.

Der bereinigte Betriebsgewinn auf Stufe EBITDA sank auf 111,7 Millionen Franken nach 117,9 Millionen im Vorjahreszeitraum. Die entsprechende EBITDA-Marge ging um 1,9 Prozentpunkte auf 22,0 Prozent zurück. Unter dem Strich resultiert ein geringerer Periodengewinn von 50,1 Millionen Franken, nach 63,9 Millionen im Vorjahreszeitraum.

Mit seinem Umsatz und dem EBITDA verfehlte SoftwareOne die Prognosen der Analysten. Dagegen kam die EBITDA-Marge in etwa im Durchschnitt der Schätzungen zu liegen.

Neues Programm «Ignite, Focus, Accelerate» aufgelegt

Als Brian Duffy im April dieses Jahres den Chefposten von Dieter Schlosser übernommen hatte, stellte er zugleich eine umfassende Überprüfung der Strategie zu den Halbjahreszahlen in Aussicht. Mit dem Programm «Ignite, Focus, Accelerate» will er die bestehende Strategie schärfen, um eine verbesserte Gesamtleistung erzielen, heisst es weiter.

Ferner sollen die Kunden mehr in den Mittelpunkt gestellt und mit verbesserten Vertriebseffektivität das Wachstum gesteigert werden.

«Ignite, Focus, Accelerate» baue zudem auf dem bestehenden Operational-Excellence-Programm auf. Mit diesem habe SoftwareOne bis Mitte 2023 Einsparungen in der Höhe von 8 Millionen Franken realisieren können.

«Mit Blick auf die jährlichen Kosteneinsparungen sind wir weiterhin fest entschlossen, unser Ziel von 50 Millionen Franken bis zum nächsten Jahr zu erreichen», sagte Finanzchef Rodolfo Savitzky.

Ausblick auf Gesamtjahr bestätigt

Mit dem Halbjahresergebnis sieht sich SoftwareOne auf Kurs, seine Ziele für das laufende Jahr erreichen zu können. Die Guidance wurde daher erneut bestätigt. Demnach erwartet der IT-Dienstleister ein zweistelliges Umsatzwachstum bei konstanten Währungen.

Die bereinigte EBITDA-Marge soll zwischen 24 bis 25 Prozent des Umsatzes zu liegen kommen. Zudem bekräftigte das Unternehmen seine Dividendenausschüttungsquote von 30 bis 50 Prozent vom bereinigten Jahresgewinn. (awp/mc/ps)