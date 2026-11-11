SRF: Lösegeldforderung nach Hackerangriff auf Publica-Lieferanten

Bern – Nach dem Hackerangriff auf einen Softwarelieferanten der Pensionskasse des Bundes Publica sollen die Täter Lösegeld gefordert haben. Dies berichtete das Schweizer Radio und Fernsehen (SRF) am Dienstag unter Berufung auf eigene Recherchen. Die zuständigen Bundesstellen erklärten hingegen, ihnen seien keine konkreten Lösegeldforderungen bekannt.

Laut dem SRF-Bericht soll die Hackergruppe Akira nach dem Angriff mit der Veröffentlichung oder dem Weiterverkauf gestohlener Daten gedroht haben. Das Verteidigungsdepartement (VBS) wisse von der Erpressung, berichtete SRF unter Berufung auf mehrere Quellen.

Das dem VBS unterstellte Staatssekretariat für Sicherheitspolitik (Sepos) erklärte hingegen auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA, den an der Bewältigung des Vorfalls beteiligten Bundesstellen seien keine konkreten Lösegeldforderungen an sie bekannt. Der Bund habe auch kein Lösegeld bezahlt, sagte Sepos-Sprecherin Ursina Bentele.

Kein Kontakt zu Angreifern

Auch der betroffene Softwarelieferant PK Softech AG erklärte am Dienstag auf seiner Webseite, bei ihm seien keine konkreten Lösegeldforderungen eingegangen. Das Unternehmen habe zu keinem Zeitpunkt Kontakt zu den Angreifern aufgenommen.

Die Pensionskasse Publica teilte ihrerseits mit, sie habe ebenfalls keine Lösegeldforderung erhalten und stehe nicht in Kontakt mit den Hackern. Ob im Zusammenhang mit dem Angriff andere Organisationen oder einzelne Personen erpresst würden, sei ihr nicht bekannt. Dies sei Gegenstand der laufenden Ermittlungen der Bundesanwaltschaft.

Sensible Personendaten betroffen

Bei dem Ende September entdeckten Cyberangriff sind vermutlich persönliche Daten von Versicherten der Bundespensionskasse abgeflossen. Betroffen sein könnten unter anderem Namen, AHV-Nummern, Adressen, Lohn- und Vorsorgedaten sowie Bankverbindungen.

Laut Medienberichten könnten sich unter den erbeuteten Informationen auch Daten von verdeckt arbeitenden Mitarbeitenden des Nachrichtendienstes und der Bundespolizei befinden. Nach Angaben des Sepos gibt es weiterhin keine Hinweise darauf, dass gestohlene Daten im Darkweb veröffentlicht wurden. Auch habe sich bei Publica bisher niemand gemeldet, der im Zusammenhang mit dem Vorfall kontaktiert oder geschädigt worden sei. (awp/mc/ps)