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Sunrise zählt neu zu den Hauptsponsoren des Zurich Film Festival
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Sunrise zählt neu zu den Hauptsponsoren des Zurich Film Festival

Sunrise zählt neu zu den Hauptsponsoren des Zurich Film Festival
Kino hoch zwei: André Krause, CEO Sunrise (l.) und Christian Jungen, CEO Zurich Film Festival. (Foto: Sunrise)
Von moneycab

Zürich – Sunrise wird einer der Hauptsponsoren des Zurich Film Festival (ZFF). Die Partnerschaft habe eine Dauer von drei Jahren, teilte der Telekomkonzern am Dienstag in einem Communiqué mit.

Zu finanziellen Details wollte ein Sunrise-Sprecher auf Anfrage der Nachrichtenagentur AWP keine Angaben machen. Das ZFF ergänze das bestehende Engagement von Sunrise im Musik-, Event- und Sport-Bereich um die Welt des Films, hiess es. Weitere Hauptsponsoren des ZFF sind die UBS, Mercedes-Benz und die NZZ. (awp/mc/ps)

Zurich Film Festival

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