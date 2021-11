Swisscom gewinnt Mobilfunknetztest von connect

Bern – Das Fachmagazin connect zeichnet das Mobilfunknetz von Swisscom als das beste der Schweiz aus und bewertet es mit der höchsten Punktzahl, die jemals in der Schweiz vergeben wurde. Gemäss connect sind Swisscom-Kunden dieses Jahr sogar weltweit am besten versorgt: connect und das Messinstitut umlaut haben 2021 in ihren internationalen Netztests keinen Telekommunikationsanbieter besser bewertet als Swisscom.

Swisscom gewinnt den connect Mobilfunknetztest dieses Jahr zum zwölften Mal und mit dem besten Ergebnis, dass jemals in der Schweiz gemessen wurde. Swisscom erzielt 976 von insgesamt 1000 Punkten und entscheidet alle Kategorien für sich. Und sie erhält mit der Wertung «überragend» das bestmögliche Testprädikat.

connect hat im jährlich stattfindenden Mobilfunknetztest die Kategorien Sprachtelefonie, mobile Datenübertragung sowie Crowdsourcing bewertet. In der Kategorie Sprachtelefonie hebt connect die Topqualität bei Swisscom hervor. Daneben ist gemäss connect auch im Zug das Leistungsniveau sehr hoch, und Swisscom schneidet hier mit einigem Abstand vor ihren Mitbewerbern ab. Fazit von connect: «Im Land der Eidgenossen erringt eine sehr starke Swisscom den Toprang — zum vierten Mal in Folge. Dabei zeigt der Anbieter noch einmal eine deutliche Steigerung gegenüber dem Vorjahr und gibt überdies bei 5G mächtig Gas.»

Bestes Netz und bester Service bei Swisscom

Das Netz und der Service von Swisscom gewinnen dieses Jahr auf der ganzen Linie: Nebst dem Mobilfunknetztest ist Swisscom auch Testsiegerin bei den 10 Gbit/s Anschlüssen im kürzlich durchgeführten connect Festnetztest und gewinnt ebenfalls den Chip Netztest sowie den Speedtest von Ookla. Daneben punktet Swisscom beim Service und erreicht den Spitzenplatz beim diesjährigen Shoptest von connect. Auch im digitalen Service überzeugt Swisscom: die My Swisscom App wurde im September 2021 beim connect Service App Test zur Siegerin gekürt. (Swisscom/mc)