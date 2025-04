Swisscom gewinnt Netztest des Fachmagazins Chip

Bern – Das Fachmagazin Chip hat in der Schweiz einen Mobilfunknetztest durchgeführt. Dabei ist die Swisscom erneut als Testsiegerin hervorgegangen, wie das Telekomunternehmen in einer eigenen Mitteilung vom Mittwoch schreibt.

Laut Chip hat Swisscom in den Kategorien «Mobiles Internet», «Telefonie», «Fernzüge» und «5G-Verfügbarkeit» mit der Höchstnote abgeschlossen. Insgesamt habe die Note 1,07 resultiert, was der Schweizer Schulnote «bis 6» entspreche. Man habe damit den Netztest zum zehnten Mal in Folge gewonnen. (awp/mc/ps)