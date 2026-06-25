swissICT und SWICO lancieren revidierte ICT-Modellverträge

Zürich – swissICT und SWICO haben wichtige ICT-Modellverträge überarbeitet und modernisiert. Die revidierten Verträge stehen ab sofort über einen neuen gemeinsamen Online-Shop zur Verfügung. Sie bieten Unternehmen der Schweizer ICT-Branche rechtssichere, praxiserprobte Vertragstexte und sind eine fundierte sowie rechtssichere Alternative zu KI-generierten Verträgen.

Hintergrund

Die Modellverträge von swissICT und SWICO sind seit Ende der 1990er-Jahre ein anerkanntes

Instrument für die Schweizer ICT-Wirtschaft. Sie decken die gängigsten Vertragstypen im ITUmfeld ab und gelten als Branchenstandard. Im Rahmen der nun abgeschlossenen Revision wurden ausgewählte Vertragstexte, wo angezeigt, von den Rechtskommissionen beider Verbände einer gründlichen Überprüfung unterzogen – sprachlich, inhaltlich und rechtlich.

Wesentliche Neuerungen

Die Überarbeitung geht bei den revidierten Verträgen weit über eine sprachliche Modernisierung hinaus. Die wichtigsten Neuerungen sind:

Anpassungsklauseln bei unerwarteten Kostensteigerungen

Überarbeitete Haftungsklausel

Möglichkeit, Cyberangriffe unter bestimmten Voraussetzungen als höhere Gewalt zu qualifizieren

Mediationsklausel für die aussergerichtliche Streitbeilegung

Klarstellungen zum Einsatz von KI-Systemen bei der persönlichen Leistungserfüllung – Modernisierte Regelungen zum Schriftformerfordernis

Zudem wurden die Regelungen der verschiedenen Vertragstypen synchronisiert.

Carmen de la Cruz, Co-Leitung der Rechtskommission bei swissICT: «Der grösste Vorteil ist sicherlich, dass die Verträge einen sachgerechten Ausgleich zwischen den Interessen des Anbieters und des Kunden darstellen. Wir haben uns darauf konzentriert, pragmatische Lösungen zu finden, die fair sind und rechtlich ‹verheben›.»

Rechtliche Qualität als Differenzierungsmerkmal

Mit der zunehmenden Verbreitung von KI-Tools zur Vertragsgenerierung stellt sich die Frage nach dem Mehrwert professionell erarbeiteter Modellverträge neu. Die Rechtskommissionen beider Verbände sind überzeugt: Der entscheidende Unterschied liegt im Praxiswissen und der Branchenkenntnis.

«KI-generierte Verträge haben heute eine Qualität, die sicherlich besser ist, als wenn man sich aus dem Internet einzelne Klauseln zusammenkopiert», sagt Carmen de la Cruz. Und Sven Kohlmeier, ebenfalls Co-Leiter der Rechtskommission ergänzt: «Letztlich fehlt KIgenerierten Verträgen der Praxisblick, den wir als Juristinnen und Juristen einbringen konnten. swissICT und SWICO verstehen die Schweizer ICT-Welt besser als ein KI-System und stehen für Qualität.»

Die Modellverträge sind das Ergebnis intensiver fachlicher Auseinandersetzung. Ziel war stets ein sachgerechter Ausgleich zwischen Anbieter- und Kundeninteressen mit Vertragswerken, die klar, fair und rechtlich belastbar sind.

Verfügbarkeit

Die revidierten Modellverträge sind ab sofort über den neuen gemeinsamen Online-Shop von swissICT und SWICO erhältlich. Mitglieder beider Verbände profitieren von vergünstigten Konditionen. (swissICT/Swisco/mc/ps)

Shop: https://www.modellvertraege.ch