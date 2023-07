Temenos mit stabilen Einnahmen im zweiten Quartal

Genf – Temenos hat im zweiten Quartal 2023 den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr gehalten und den Gewinn moderat gesteigert. Gleichzeitig bekräftigte der Bankensoftwarespezialist die Ziele für das Gesamtjahr.

In den Monaten von April bis Juni erreichte der Umsatz 239,0 Millionen US-Dollar, was im Rahmen des Vorjahreswertes von 238,1 Millionen liegt, wie Temenos am Donnerstagabend mitteilte. Der bereinigte Betriebsgewinn EBIT stieg auf 84,7 Millionen Dollar, ein Plus von 8 Prozent.

Die entsprechende Marge legte auf 35,4 Prozent zu von 32,9 Prozent im Vorjahr. Unter dem Strich blieb ein Gewinn pro Aktie von 0,87 Dollar (+5%).

Die Lizenzeinnahmen für Software stiegen um 2 Prozent auf 102,8 Millionen Dollar. Die Pipeline habe sich im zweiten Quartal gut entwickelt, hiess es. Grosse Abschlüsse kämen gut voran.

Bei den bereinigten Zahlen werden unter anderem Kosten für aktienbasierte Vergütungsprogramme herausgerechnet. Mit den Ergebnissen hat die Gruppe die Schätzungen der Analysten auf Ebene Umsatz nicht erreicht, auf Ebene EBIT und Gewinn je Aktie hingegen übertroffen.

Für das laufende Jahr rechnet Temenos weiterhin mit einem Wachstum der Software-Lizenzeinnahmen von mindestens 6 Prozent. Der EBIT dürfte der Prognose zufolge 7 Prozent höher liegen und der Gewinn je Aktie mindestens um 6 Prozent steigen. (awp/mc/ps)