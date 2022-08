Temenos nimmt Banking Cloud für North International Bank in Betrieb

Genf – Der Bankensoftwarehersteller Temenos hat für die North International Bank (NIBank) die Temenos Banking Cloud in Betrieb genommen. Die NIBank mit Sitz in Antigua und Barbuda betreut Kunden in der Karibik, Lateinamerika und Europa. Zum Auftragsvolumen werden keine Angaben gemacht.

Die Banking Cloud ermögliche es, die Geschäftsbereiche Retail Banking und Private Wealth zu digitalisieren, teilte Temenos am Dienstag mit. Die Lösung unter unterstütze Transaktionen, Vermögensverwaltung und Kreditvergabe. (awp/mc/ps)