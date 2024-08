Thorsten Haeser wird neuer Chief Business Officer von Sunrise

Opfikon – Thorsten Haeser übernimmt mit der Rolle des Chief Business Officer die Gesamtverantwortung für das B2B-Geschäft von Sunrise und wird den Wachstumspfad sowie die weitere Diversifizierung des Sunrise Business Portfolios weiter vorantreiben.

Letzteres umfasst integrierte Kommunikations- und ICT-Lösungen sowie Dienstleistungen aus einer Hand, unter anderem in den Bereichen Telekommunikation, Cloud, Cybersecurity, IoT, Konnektivität und Managed Services. Diese ermöglichen es Sunrise Business, die Geschäftskunden umfassend bei der Digitalisierung ihres Unternehmens und ihrer Prozesse zu unterstützen.

Thorsten Haser verfügt über rund 15 Jahre Erfahrung in der Telekommunikationsbranche und hat über viele Jahre das Unternehmenskundengeschäft für diverse internationale Unternehmen auf- und ausgebaut. Ein grosser Fokus lag dabei jeweils auf der DACH-Region, womit auch Kunden- und Akquise-Verantwortung in der Schweiz einher ging. Seine Kernkompetenzen rund um Technologieanwendung und Digitalisierung konnte er sich dabei in verschiedenen Branchen zunutze machen.

Zu den Karrierestationen des studierten Juristen zählen neben O2 (respektive Telefonica) und Versatel, auch SIXT, Hapag Lloyd und Nets / Concardis. Er war in den letzten Positionen auch jeweils Mitglied der Geschäftsleitung. In seiner letzten Funktion als Mitglied des Merchant Service Board bei Nets war er unter anderem für die Akquisition und Integration des Schweizer Geschäfts von Concardis verantwortlich und konnte sein hiesiges Netzwerk weiter ausbauen.

«Thorsten Haeser weiss um die Bedürfnisse von Unternehmen jeglicher Grösse, wenn es um die Digitalisierung ihrer Prozesse und die Einführung neuer Technologie-Produkte geht und ist auch mit den Rahmenbedingungen der Schweizer Wirtschaft bestens vertraut. Ich bin überzeugt, dass er der Richtige ist, um unsere Expertise im ICT-Segment weiter auszubauen und auch unsere Marktposition im gesamten B2B-Segment weiter zu stärken», sagt André Krause, CEO von Sunrise. «An dieser Stelle möchte ich mich auch herzlich bei Robert Redeleanu bedanken, der unser B2B-Portfolio in den letzten Jahren deutlich erweitert und unsere Positionierung im Markt gestärkt hat. Er hat damit die wesentlichen Weichen für die Weiterentwicklung des Unternehmenskundengeschäfts gestellt. Ich wünsche ihm alles Gute für seine spannende neue Herausforderung in der Liberty Global Gruppe.»

Robert Redeleanu stiess im April 2022 als Chief Business Officer und Mitglied der Geschäftsleitung zu Sunrise. Davor leitete er während beinahe 10 Jahren verschiedene osteuropäische Niederlassungen sowie die gesamte Region Osteuropa der Liberty Global Gruppe. In seiner Rolle bei Sunrise prägte er die Entwicklung des Unternehmens von einem Telekom-Unternehmen zu einem breiter aufgestellten Technologie-Anbieter massgeblich mit, unter anderem in dem er das B2B-Portfolio weiter diversifizierte und die Partnerlandschaft um spezialisierte IT-Unternehmen erweiterte. Zudem konnten unter seiner Führung wesentliche Grosskundenverträge gewonnen und verlängert werden sowie die Position im wichtigen KMU-Segment weiter gestärkt werden.

Nun hat sich Robert Redeleanu entschieden, eine neue Herausforderung in der Liberty Global Gruppe anzunehmen. Er wird die Position des Managing Director Digital Infrastructure bei Liberty Global übernehmen, wo er Liberty Global dabei unterstützen wird, einzigartige Infrastruktur-Assets zu entwickeln und der Wandel zu Cloud-basierten Diensten voranzutreiben. (Sunrise/mc/hfu)

