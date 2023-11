Too Good To Go ist eine der besten Apps der Welt

Zürich – Bei den globalen App Store Awards 2023 kürte Apple in New York Too Good To Go in der Kategorie „Cultural Impact Award». Der weltweit grösste Marktplatz für überschüssige Lebensmittel wurde für seinen positiven Einfluss auf die Gesellschaft sowie die User-Experience ausgezeichnet. In der Schweiz liegt die App bei den Downloads in der Kategorie „Essen & Trinken” auf dem ersten Platz und hat eine überdurchschnittlich gute Bewertung mit 4,9 von 5 Sternen.

Too Good To Go, das führende Social-Impact-Unternehmen und Anbieter der weltweit grössten Marktplatz-App für überschüssige Lebensmittel, freut sich über die Auszeichnung als einer der Gewinner in der Kategorie „Cultural Impact 2023”. Unter 40 globalen Finalisten in 10 Kategorien wählte Apple Too Good To Go aufgrund seiner herausragenden User-Experience und seines positiven Einflusses, den die Nutzung der App auf den Planeten und die Gesellschaft hat.

Das Win-Win-Win-Geschäftsmodell überzeugt

„Dieser Preis zeigt, dass Unternehmen durch Technologie einen starken sozialen Einfluss auf die Welt und die Gesellschaft ausüben können”, sagt Mette Lykke, CEO von Too Good To Go. Sie betont weiter: „Die Anerkennung von Too Good To Go als eine der besten Apps der Welt ist ein Beweis dafür, dass unser ‹Win-Win-Win›-Geschäftsmodell nachhaltig und wirklich skalierbar ist. Wir haben es geschafft, eine erstklassige Erfahrung für Nutzer*innen über Kontinente und Kulturen hinweg zu bieten.”

Weltweit nutzen über 85 Millionen registrierte Nutzerinnen und Nutzer sowie 150’000 aktive Partnerbetriebe die Too Good To Go-App. Gemeinsam hat die Too Good To Go-Community bereits mehr als 280 Millionen Mahlzeiten vor der Tonne gerettet.

„Es ist inspirierend zu sehen, wie Developerinnen und Developper weiterhin unglaubliche Apps entwickeln, die die Welt um uns herum neu definieren», so Tim Cook, CEO von Apple. „Die diesjährigen Gewinner repräsentieren das grenzenlose Potenzial von Entwicklerinnen und Entwicklern, ihre Visionen zum Leben zu erwecken. Sie schaffen Apps mit bemerkenswertem Einfallsreichtum, aussergewöhnlicher Qualität und zielgerichteten Missionen.”

Georg Strasser-Müller, Country Director Too Good To Go Schweiz und Österreich: „Jeden Tag bringen wir Tausende von Kundinnen in die Supermärkte, Bäckereien, Cafés und Restaurants unserer Partner. Wir bieten ihnen eine Lösung, Einnahmen aus überschüssigen Lebensmitteln zu generieren und einen grösseren Kundenstamm aufzubauen. Gleichzeitig ermöglichen wir Millionen von App-Nutzerinnen und -Nutzern eine positive Markenerfahrung, indem sie gute Lebensmittel zu einem deutlich reduzierten Preis vor der Verschwendung bewahren und damit wissen, dass sie einen wesentlichen Beitrag für eine nachhaltige Umwelt leisten.”

Jede gerettete Mahlzeit wirkt sich positiv auf die Umwelt aus

Laut Project Drawdown (2023) ist die Reduzierung von Lebensmittelverschwendung die effektivste Massnahme, die Menschen ergreifen können, um gegen die Klimakrise vorzugehen. Weltweit werden 40 Prozent aller produzierten Lebensmittel verschwendet, was 10 Prozent aller menschengemachten Treibhausgasemissionen ausmacht (WWF, 2021). Dies geschieht in einer Welt, in der täglich 828 Millionen Menschen von Hunger betroffen sind (WHO, 2021). (Too Good To Go /mc/ps)

Über Too Good To Go

Too Good To Go ist der weltweit führende Marktplatz für überschüssige Lebensmittel. Das Social Impact Unternehmen mit B Corp-Zertifizierung verbindet Nutzerinnen und Nutzer mit Partnern, um Lebensmittelverschwendung zu reduzieren. Mit über 2,1 Millionen registrierten Nutzerinnen und Nutzer und mehr als 7’400 Partnern konnten in der Schweiz bereits mehr als 9 Millionen Überraschungspäckli von Bäckereien, Supermärkten und Gastronomiebetrieben gerettet werden.

Das dänische Unternehmen mit Hauptsitz in Kopenhagen ist in 17 Ländern in Europa und Nordamerika aktiv, zählt weltweit über 85 Millionen registrierte Nutzer*innen und arbeitet mit 150’000 Partnerbetrieben zusammen. Seit dem Start im Jahr 2016 hat Too Good To Go weltweit über 280 Millionen Mahlzeiten gerettet. Laut Project Drawdown (2023) ist die Bekämpfung der Lebensmittelverschwendung der Schlüssel zur Lösung der Klimakrise.

Weitere Informationen auf www.toogoodtogo.ch