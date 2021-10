Trace & Recover: Neuer Retarus-Service für transaktionale E Mails sichert Application Traffic zusätzlich ab

München – Der Münchner Enterprise-Cloud-Anbieter Retarus stellt mit Trace & Recover einen innovativen Service für den E-Mail-Versand aus Business Applikationen bereit. Der Dienst ergänzt Retarus Transactional Email und sichert transaktionale E-Mails in einem intelligenten Kurzzeitspeicher, sodass Mitarbeiter beispielsweise im Service- oder Contact-Center bei Bedarf jederzeit problemlos einen erneuten Versand anstossen können.

Insbesondere Unternehmen mit komplexen Applikationslandschaften und Workflows profitieren dadurch von wesentlichen Zeit- und Kostenersparnissen sowie einer deutlich höheren Kundenzufriedenheit. Als Teil der modularen Retarus Secure Email Platform ist der neue Service ab sofort verfügbar.

Mit Retarus Transactional Email verschicken Unternehmen grosse Volumina automatisierter E-Mails direkt aus Geschäftsanwendungen über die Retarus Enterprise Cloud, ohne die eigene E-Mail-Infrastruktur zu belasten. Trace und Recover sichert den Application Traffic dabei zusätzlich ab. Der neue Service lässt sich überall dort einsetzen, wo „verlorengegangene“ transaktionale Nachrichten schnell und unkompliziert von Mitarbeitern gefunden und erneut ein Versand angestossen werden muss, sich dies aber nicht oder nur mit unverhältnismässig grossem Aufwand direkt in der eigentlichen Applikation realisieren lässt.

Dies gilt etwa, wenn ein Kunde für per „Click & Collect“ bestellte Waren den nötigen Abholschein in der Filiale nicht zur Hand hat. Die Mitarbeiter eines Service Centers zum Beispiel können dann aufgrund äusserst komplexer Applikationslandschaften mit zahlreichen hinterlegten Workflows und Zugriffseinschränkungen die nötige E-Mail nicht direkt in der Anwendung erneut generieren – zumindest nicht ohne enormen Rechercheaufwand oder ohne die zugrundeliegende Bestellung erneut anzustossen. Gleiches betrifft auch Dokumente wie Garantiebelege oder Rechnungen, bei denen ein erneutes Ausstellen aus buchhalterischen Gründen häufig nicht ohne weiteres möglich ist.

Einfache und schnelle Suche in komplexen Anwendungslandschaften

Trace & Recover sichert alle von der Anwendung generierten und per Retarus Transactional Email versendeten E-Mails schon beim initialen Aussand in einem Kurzzeitspeicher. In diesem Schritt können direkt weitere Referenzinformationen, etwa Kunden- oder Vorgangsnummern, ergänzt und mitübergeben werden, um E-Mails später leichter auffindbar zu machen. Mitarbeiter mit entsprechender Autorisierung haben dann über das Retarus-Administrationsportal myEAS die Möglichkeit, die gesuchte Nachricht via E-Mail Live Search binnen kürzester Zeit aufrufen, sich in der Vorschau anzeigen lassen und einen weiteren Versand anstossen. Hierbei lässt sich auch die Empfängeradresse nachträglich verändern – etwa im Falle eines Tippfehlers beim ursprünglichen Anlegen oder Registrieren per Browser-Eingabemaske. Auch der erneute Versand der E-Mail durchläuft dann per Retarus Transactional Email regulär die Retarus-Infrastruktur, wird wiederum kurzzeitarchiviert und ist dann ebenfalls über das myEAS-Portal auffindbar.

Prozessoptimierung im Fokus

„Wenn es um den E-Mail-Versand aus Business-Applikationen geht, bietet Retarus mit Transactional Email bereits seit vielen Jahren einen der führenden und leistungsstärksten Services auf dem Markt. Gemeinsam mit unseren Kunden arbeiten wir in zahlreichen Projekten daran, auch die damit verbundenen Geschäftsprozesse stetig zu optimieren“, sagt Sören Schulte, Senior Product Marketing Manager bei Retarus. „Wir beobachten bei unseren Kunden immer wieder äußerst komplexe Workflows rund um den Versand transaktionaler E-Mails. Oftmals sind Anpassungen daher gar nicht oder nur mit unverhältnismässig grossem Aufwand direkt in der jeweiligen Applikation zu realisieren. An dieser Stelle spielt der neue Service Trace & Recover seine vollen Vorteile aus und ergänzt unser Angebot im Bereich Transactional Email daher perfekt.“ (Retarus/mc)

Besuchen Sie Retarus auf der it-sa 2021 in Nürnberg in Halle 7 an Stand 7-206. Weitere Informationen sowie kostenlose Messetickets finden Sie hier.