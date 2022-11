Veeam als erster Datensicherungsanbieter der TruScale-Plattform von Lenovo ausgewählt

Columbus, Ohio – Veeam Software, der führende Anbieter von Backup-, Recovery- und Datenmanagement-Lösungen für moderne Datensicherung, hat sich mit Lenovo für die neue Lösung Lenovo TruScale Backup-as-a-Service (BaaS) zusammengeschlossen. Als erste Datensicherungslösung, die zu TruScale hinzugefügt wird, bietet Veeam allen Lenovo-Benutzern nun BaaS nach dem Pay-as-you-go-Prinzip über die Infrastructure-as-a-Service (IaaS)-Plattform von Lenovo an. Die einheitliche Lösung wurde entwickelt, um die Datensicherungsstrategie von Unternehmen zu modernisieren, die Verwaltung der riesigen Datenmengen zu unterstützen und die steigenden Anforderungen an die Leistung und Multi-Workload-Verfügbarkeit einer Infrastruktur des 21. Jahrhunderts zu erfüllen und gleichzeitig die Gesamtbetriebskosten (TCO) mit einem flexiblen Kostenmodell zu senken.

„Von Ressourcen-Knappheit bis hin zu Ransomware-Angriffen sind IT-Organisationen mit dem ständigen Risiko von Ausfallzeiten und Datenverlusten konfrontiert“, erklärt John Jester, Chief Revenue Officer bei Veeam, „und als führender Anbieter von moderner Datensicherung sind wir stolz darauf, Teil von Lenovo TruScale zu sein, um von Experten entwickelte und verwaltete BaaS und Disaster-Recovery-as-a-Service (DRaaS) anzubieten. Diese neue Lösung von Veeam und Lenovo hilft allen Unternehmen, die Komplexität der Modernisierung ihrer Datensicherungsstrategie zu reduzieren und das Vertrauen in den Schutz ihrer Daten zu gewährleisten. Sie können sich auf das konzentrieren, was am wichtigsten ist – deren Kunden, sowie die Innovation und strategische Initiative, um das Geschäft voranzutreiben.“

„Lenovo und Veeam haben eine erfolgreiche Allianz entwickelt, die auf der Bereitstellung von Infrastruktur- und Datenausfallsicherheit für viele Unternehmen weltweit basiert. Diese BaaS-Ankündigung ist von grosser Bedeutung, da sie die Partnerschaft auf eine Art und Weise erweitert, die Endnutzern vor dem Hintergrund zunehmender Datenverluste und Cyber-Bedrohungen weitere, sehr zeitnahe Optionen für die Nutzung und den Einsatz der jeweiligen Technologien beider Unternehmen bietet.“ Christophe Bertrand, ESG

Die moderne Datensicherung auf Unternehmensebene nutzt die Lenovo Thinksystem Server und die DE, DM Storage-Serie in Kombination mit Veeam Backup & Replication™. Diese optimierte Lösung für die täglichen IT-Anforderungen maximiert die Verfügbarkeit und Einfachheit mit effizienter Leistung und robuster Datenverwaltung. Zu den wichtigen Funktionen von Lenovo TruScale Backup-as-a-Service (BaaS) mit Veeam gehören:

Zuverlässige Wiederherstellung: Geringerer Zeitaufwand für Verwaltung und Betrieb bei niedrigeren TCO, geprüfte Wiederherstellbarkeit und reduzierte Ausfallzeiten, sowie zuverlässiger Datenzugriff und Datenwiederverwendung.

Digitale Ausfallsicherheit: Schnelle und flexible Wiederherstellungen, Disaster Recovery und Ransomware-Resilienz.

Schutz für Rechenzentrum, Edge und Cloud: Konsistenter Schutz in jeder Umgebung, Datenmobilität und -schutz über Clouds hinweg, sowie reduzierte Kosten und Komplexität.

Daten-Hoheit: Primäres Speicherziel vor Ort zur Einhaltung von Vorschriften und volle Kontrolle.

„Wir freuen uns, Veeam als ein Schlüsselelement der Plattform Lenovo TruScale gewonnen zu haben, um Kunden zu helfen, ihre digitale Transformation zu beschleunigen und Innovationen schneller umzusetzen“, berichtet Dale Aultman, TruScale and Managed Services, Solutions and Services Group bei Lenovo: „Lenovo TruScale bietet die Geräte, die Infrastruktur, die Services und die Lösungen, die unsere Kunden benötigen – von der Tasche in die Cloud, mit der Einfachheit und Flexibilität eines skalierbaren Verbrauchsmodells. Veeam ist der erste Partner für die Datensicherung, der dem Portfolio TruScale for Data Management hinzugefügt wird und es den Kunden ermöglicht, ihre Daten zu kontrollieren, während Lenovo die Infrastruktur verwaltet. Diese Partnerschaft bietet den Kunden eine robuste und zuverlässige Datensicherung und Schutz vor Datenverlusten – und macht Unternehmen im Zuge der Digitalisierung zukunftssicher.“

TruScale Backup-as-a-Service with Veeam wird im Jahr 2023 über Lenovo allgemein verfügbar sein. Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.veeam.com/de. (Veeam/mc/ps)

