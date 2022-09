Veränderung im Verwaltungsrat der CREALOGIX Gruppe

Zürich – An der ordentlichen Generalversammlung vom 26. Oktober 2022 wird Jörg Zulauf zur Wahl als neues Mitglied des Verwaltungsrats vorgeschlagen. Dr. Christoph Schmid, seit 2000 Mitglied des Verwaltungsrats der CREALOGIX Gruppe, stellt sich nicht mehr zur Wiederwahl.

An der ordentlichen Generalversammlung der CREALOGIX Holding AG vom 26. Oktober 2022 wird der Verwaltungsrat die Zuwahl von Jörg Zulauf (*1958, Schweizer) beantragen. Der langjährige CFO und Vizepräsident der Generaldirektion des Migros-Genossenschafts-Bundes in Zürich und heutige selbständige Berater ist Verwaltungsrat der Privatbank Maerki Baumann & Co AG und der Investmentfirma ESGTI. Zusätzlich präsidiert er in diesen Unternehmungen das Audit Komitee. Neben seiner operativen Tätigkeit wirkte Jörg Zulauf zudem während über zwanzig Jahren als Mitglied und Vizepräsident des Verwaltungsrates der Migros Bank, wo er Einsitz im Prüfausschuss, Risikoausschuss und Kreditausschuss hatte. Davor arbeitete er in verschiedenen Führungsfunktionen für den Basler Pharma-Konzern Roche.

«Mit Jörg Zulauf gewinnen wir eine starke Persönlichkeit, welche profunde Kenntnisse als Finanzfachmann und den Erfahrungsschatz aus leitenden Funktionen sowie mehreren Verwaltungsräten einbringt. Das ist eine ausgezeichnete Ergänzung für unseren Verwaltungsrat. Jörg Zulauf wird uns zudem als Berater in wichtigen Fragen der finanziellen Führung zur Seite stehen», sagt Bruno Richle, Verwaltungsratspräsident der CREALOGIX Gruppe.

Dr. Christoph Schmid war seit 2000 Mitglied des Verwaltungsrats der CREALOGIX Holding AG. Zudem hat er über viele Jahre Funktionen im Auditkomitee sowie im Nomination & Compensation Komitees (NCC) ausgeübt. Der Verwaltungsrat bedauert sehr, dass er nicht wieder antritt, versteht aber seinen Wunsch nach zusätzlichem Freiraum für die Zukunft. «Dr. Christoph Schmid hat CREALOGIX in den vergangenen 22 Jahren stark mitgeprägt. Er hat damals den Börsengang mitbegleitet und war mit seinem umfassenden Wissen in Rechtsfragen eine grosse Stütze. Wir danken ihm für sein langjähriges und wertvolles Engagement und wünschen ihm alles Gute», sagt Bruno Richle. (CREALOGIX/mc/ps)