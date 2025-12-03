Weiterer grosser Streamingdienst startet in Deutschland und in der Schweiz

München – Mit dem Streamingdienst HBO Max kämpft vom kommenden Jahr an ein weiterer starker Anbieter um Publikum auf dem dicht gedrängten deutschsprachigen Streamingmarkt. Das Angebot solle am 13. Januar in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Luxemburg und Liechtenstein an den Start gehen, teilte Warner Bros. Discovery mit. Das Unternehmen sprach von einem «bedeutenden Schritt in seiner europäischen Expansion».

Punkten soll HBO Max bei den Zuschauern unter anderem mit Serien-Hits wie «Game of Thrones», aber auch mit Eigenproduktionen wie einem Prequel vom deutschen Gangster-Drama «4 Blocks» und allen Live-Übertragungen der Olympischen Winterspiele in Italien 2026.

Deals mit Münchner Produktionsfirmen

Helfen soll auch eine Partnerschaft mit der Firma Constantin Film, deren Filme wie «Das Parfum», «Der Untergang» und die «Fack ju Göhte»-Reihe bei HBO Max zu sehen sein sollen. Auch geplante Kinoproduktionen sollen dort angeboten werden. Eine ähnliche Kooperation wurde laut Warner Bros. Discovery mit der Münchner Produktionsfirma Leonine Studios abgeschlossen.

Die Auswahl für Kundinnen und Kunden wird damit auf dem ohnehin stark umkämpften Streamingmarkt noch grösser. Neben Netflix, Paramount+, Amazon Prime Video, Disney+ und Apple TV+ sowie den Mediatheken von ARD, ZDF, Arte und SRF buhlen etwa auch private deutsche Anbieter wie Joyn von ProSiebenSat.1 und RTL+ um Zuschauer. RTL hatte zuletzt auch mit Blick auf den Ausbau seines Streamingangebots Übernahmepläne für den Bezahlsender Sky mit seinem Streamingdienst Wow bekanntgegeben.

Auch Warner Bros. Discovery mischt schon auf dem Markt mit – bisher allerdings nur mit dem Angebot Discovery+, das unter anderem das Programm von Sendern wie DMax, HGTV und TLC umfasst.

Was das neue Angebot kosten soll

Das Abo-Modell sieht drei verschiedene Tarife vor. Das Basis-Angebot mit Werbung kostet 9.90, das Standardangebot 16.90 und das Premium-Angebot 23.90. Ein Sportpaket mit Werbung ist für 7 Franken monatlich zusätzlich zu den Paketen buchbar.

Nach Deutschland-Start soll HBO Max Anfang 2026 noch in Grossbritannien und Irland an den Start gehen. Damit werde die europäische Expansion abgeschlossen, teilte Warner Bros. Discovery mit. In den USA ist HBO Max schon seit 2020 verfügbar. (awp/mc/pg)