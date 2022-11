Wie können Sie Ihre Bilder ohne Qualitätsverlust online vergrössern?

Was ist, wenn die Fotos in Ihrem Familienarchiv von schlechter Qualität sind? Oder was, wenn Sie kleine Bilder vergrössern müssen, um sie zu drucken? Die Standard-Editoren können nicht immer dabei helfen. Glücklicherweise gibt es viele Webanwendungen speziell für diese Aufgabe. Mit ihrer Hilfe können Sie die Fotos mit ein paar Klicks ohne Qualitätsverlust vergrössern und ihre Auflösung erhöhen.

Hier erfahren, mit welchen Technologien und Tools Sie dies erreichen können.

Technologien, die Bilder grösser machen und dabei ihre Qualität beibehalten

Um ein Foto ohne Qualitätsverlust zu vergrössern, musste man es früher neu erstellen. Dazu war es notwendig, entweder eine ähnliche Aufnahme in der höheren Auflösung zu machen oder einen Illustrator zu beauftragen. Beide Lösungen haben viele Nachteile: Sie sind unbequem, mühsam und teuer. Dank der Entwicklung spezieller Technologien kann heute jeder Nutzer die Qualität von Bildern verbessern. Dies wird durch neuronale Netze ermöglicht.

Sie funktionieren in Analogie zum menschlichen Gehirn. Dazu verwenden sie spezielle Berechnungen. Genau wie Menschen können diese Technologien aus Erfahrung lernen und sich verbessern. Vor der Fotobearbeitung analysieren sie eine Vielzahl von Bildern, um unterschiedliche Texturen zu erkennen. Wenn sie dann ähnliche Bereiche von geringer Qualität auf einem Foto finden, ergänzen sie sie mit Pixeln.

Trotz der scheinbaren Komplexität neuronaler Netze steht die Nutzung von Anwendungen, die auf ihnen basieren, jedem zur Verfügung. Die Bearbeitung mit solchen Tools erfolgt automatisch – einfach ein Foto von schlechter Qualität hochladen hat und darauf warten, dass die Algorithmen der neuronalen Netze es verbessern. Das Endergebnis hängt natürlich stark vom Originalfoto ab. Wenn das Bild von sehr schlechter Qualität ist, hilft manchmal eine derartige Bearbeitung nicht.

Der Unterschied zwischen Standard-Editoren und KI-gesteuerten Apps

In der Regel weisen Fotos von schlechter Qualität einige wesentliche Mängel auf. Die Auflösung und die Grösse dieser Bilder sind zu klein. Wenn Sie eine solche Bilddatei vergrössern, werden Sie die Pixel bemerken. Ausserdem sind der Kontrast und die Schärfe bei diesen Bildern zu gering. Die Korrektur dieser Eigenschaften in gewöhnlichen Editoren beseitigt diese Probleme nicht, sondern hebt die Mängel eher hervor. Die Fotos sind dann nach der Bearbeitung für den Druck oder andere Zwecke nicht geeignet.

Die Werkzeuge, die auf neuronalen Netzen basieren, lösen die meisten dieser Probleme. Mit ihrer Hilfe können Sie die folgenden Ergebnisse erzielen:

das Foto detaillierter machen

die Schärfe automatisch erhöhen

die Objekte auf dem Bild klarer machen

das Rauschen und das Verschwimmen entfernen

die Fotogrösse und -auflösung erhöhen

Bei einigen Aufgaben, wie z. B. bei der Arbeit mit Standardtexturen und -objekten, leisten neuronale Netze eine exzellente Arbeit. Wenn es sich um einzigartige Objekte wie Gesichtszüge handelt, ist die Bearbeitung möglicherweise weniger erfolgreich. Einen Versuch ist es trotzdem wert.

Einige Online-Dienste, mit denen Sie die Anzahl der Pixel im Bild vergrössern können

Wenn Sie ein Bild ohne Qualitätsverlust online vergrössern möchten, sollten Sie spezielle Webanwendungen in Anspruch nehmen. Solche Werkzeuge fügen Ihren Fotos informative Pixel hinzu. Dadurch bleiben Ihre Bilder auch bei mehrfacher Vergrösserung detailreich. Sie brauchen diese Tools nicht auf Ihrem Computer oder Smartphone zu installieren, Sie können sie direkt im Browser verwenden. Im Folgenden können Sie mehr über solche Online-Dienste erfahren.

Der Bild-Upscaler von Depositphotos

Wenn Sie nach einem kostenlosen Tool ohne zusätzliche Funktionen suchen, passt dieser Service perfekt zu Ihnen. Dieses Werkzeug kann die Auflösung Ihrer Fotos um das Zweifache vergrössern. Die neuronalen Netze dieses Dienstes erkennen unscharfe Konturen und das Bildrauschen. Dann beseitigen sie die Mängel automatisch. Das Tool kann ein JPEG- oder JPG-Bild vergrössern, wobei Die Dateigröse bis zu 15 MB betragen darf.

Folgen Sie diesen Schritten, um ein Foto in hoher Auflösung zu erhalten:

Erstellen Sie ein Konto bei Depositphotos. Besuchen Sie die Hauptseite des Dienstes de.depositphotos.com/upscaler.html. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Laden Sie das Bild hoch“. Oder ziehen Sie Ihr Foto einfach in das Upload-Feld. Warten Sie ein paar Sekunden, während die neuronalen Netze des Tools das Bild automatisch bearbeiten. Die Qualität wird verbessert und die Größe des Fotos wird verdoppelt. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Bild herunterladen“, um das Foto auf Ihrem Gerät zu speichern.

Deep Image AI

Dies ist ein weiterer Dienst, bei dem Sie ein Bild verlustfrei vergrössern können. Ausserdem stehen den Nutzern einige zusätzliche Funktionen zur Verfügung. Hier können Sie Rauschen reduzieren, Schärfe erhöhen, Beleuchtung verbessern und sogar den Hintergrund entfernen. Sie können bis zu 5 Fotos pro Monat kostenlos bearbeiten. Um die Funktionen des Dienstes testen zu können, müssen Sie ein Konto erstellen.

Um ein Foto mit Deep Image AI zu bearbeiten, gehen Sie wie folgt vor:

Laden Sie ein Foto hoch. Der Massen-Upload über Google Drive ist ebenfalls verfügbar. Wählen Sie die Funktion „Vergrößern“ aus. Sie können das Bild bis auf das Vierfache der ursprünglichen Auflösung skalieren. Wählen Sie die anderen Funktionen, wie z. B. „Rauschen unterdrücken“, wenn Sie das Foto weiter verbessern möchten. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Erweitern“, um die Bearbeitung zu starten. Laden Sie ein verbessertes Foto hoch. Bei Verwendung der kostenlosen Version der Anwendung wird das Wasserzeichen des Tools auf dem Foto angezeigt.

Upscale Pics

Upscale Pics kann die Auflösung Ihrer Fotos achtmal vergrössern. Der grösste Vorteil des Werkzeuges ist, dass Sie mehrere Dateien gleichzeitig hochladen und bearbeiten können. Das Tool kann auch Bildrauschen entfernen und Fotos komprimieren. Wie bei Deep Image AI können Sie auch hier nur 5 Fotos kostenlos vergrössern. Dann müssen Sie ein Abonnement erwerben.

Gehen Sie folgendermassen vor, um Ihr Foto mit diesem Werkzeug zu verbessern:

Laden Sie ein Bild oder mehrere Bilder hoch, indem Sie auf die Schaltfläche „Select images“ klicken oder sie per Drag-and-Drop ziehen. Wählen Sie, wie stark Sie das Foto skalieren möchten. Oder legen Sie auf der rechten Seite des Arbeitsbereichs selbst neue Fotogrössen fest. Entfernen Sie zusätzliches Rauschen aus Ihrem Foto, indem Sie die Funktion „Remove JPEG artifacts“ aktivieren. Legen Sie das Fotoformat (JPEG, WebP oder PNG) fest, in dem Sie Ihre Dateien speichern möchten. Wählen Sie die Option „Compress Image“, wenn es für Sie wichtig ist, dass das Bild weniger Speicherplatz beansprucht. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Start processing“. Die Bearbeitung kann einige Minuten dauern. Klicken Sie auf die Download-Schaltfläche, um das Ergebnis zu speichern.

Fazit

Bei der Bearbeitung von Fotos gibt es viele Nuancen. Sie können Bilder in Standardprogrammen zuschneiden oder vergrössern. Allerdings kann die Qualität der Fotos dadurch erheblich leiden. Um dies zu vermeiden, sollten Sie Dienste nutzen, die auf neuronalen Netzen basieren. So können Sie die Auflösung des Bildes erhöhen und es in Zukunft für persönliche oder berufliche Zwecke verwenden. Die meisten dieser Dienste sind kostenpflichtig und bieten Ihnen nur manchmal die Möglichkeit, eine begrenzte Anzahl von Bildern kostenlos zu bearbeiten. Wenn Sie diese Funktion jedoch dauerhaft benötigen, ist der Kauf eines Abonnements vorteilhafter als die Beauftragung eines Illustrators. Es gibt auch völlig kostenlose Tools – eins davon können Sie auf der Depositphotos-Webseite finden. (DF/mc/hfu)