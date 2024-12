Wie viel Rechenleistung hat der stärkste Computer?

Hamburg – Der leistungsfähigste Computer der Welt verfügt über eine Rechenleistung, die rund 170.000 Sony Playstations 5 entspricht. Das zeigt die Statista-Grafik auf Basis von Daten der Plattform top500.org.

Der Supercomputer El Capitan vom Hersteller HPE hat eine Rechenleistung von rund 1,7 Millionen TeraFLOP. FLOP/s steht dabei für Floating Point Operations Per Second und bezeichnet die Anzahl der ausführbaren (Gleitkomma-) Rechenoperationen pro Sekunde. El Capitan befindet sich in den USA, genau wie drei weitere Rechner im Ranking der sieben stärksten Computer der Welt.

Die weltweit leistungsfähigsten Rechnersysteme werden als Supercomputer bezeichnet. Die meisten dieser digitalen Giganten finden ihren Einsatz in der Industrie. Hier berechnen sie u.a. komplexe Simulationen. Die im Halbjahres-Rhythmus veröffentlichte Top-500-Liste der rechenstärksten Computer ist ein Indikator dafür, wo Forschung mit Big Data am intensivsten betrieben wird. Die meisten dieser Rechner stehen in China. (mc/pg)