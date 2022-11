Wisekey beteiligt sich an Joint Venture im Bereich Edelmetalle

Genf – Wisekey gründet zusammen mit dem Edelmetall-Spezialisten Italpreziosi und der Investmentfirma Kaufmann & Partners ein Gemeinschaftsunternehmen. An dieser werde Wisekey 51 Prozent halten, heisst es in einer Mitteilung vom Dienstag. Ziel sei es, Goldinvestitionen via NFT zu ermöglichen, so das Communiqué.

Sogenannte TrustedNFT-Gold-Tokens repräsentierten dann das Eigentum an physischen Goldbarren, die in einem Tresor in der Schweiz und in Italien gelagert werden, so das Communiqué weiter. Dabei werde ein patentiertes Verfahren zur digitalen Zertifizierung der Echtheit verwendet. (awp/mc/ps)