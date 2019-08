Zug – Die Softwarefirma Wisekey strebt weiter an die Nasdaq. Der Verwaltungsrat habe dem Vorschlag, die US-Zertifikate (American Depositary Shares) an der US-Technologiebörse zu kotieren, zugestimmt, teilte die auf Internet-Sicherheit spezialisierte Firma am Montag mit.

Es sollen in diesem Zusammenhang keine neuen Papiere herausgegeben werden, wurde betont. Der Börsengang werde voraussichtlich bis im Dezember abgeschlossen sein. (awp/mc/ps)

Wisekey

