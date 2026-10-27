Wiseqey-Tochter Wisesat baut Satellitensicherheit in Indien aus

Zug – Die Wiseqey-Gruppe baut über ihre Tochter Wisesat.Space die Zusammenarbeit mit dem indischen Satellitenhersteller Kaynes Space Technology aus. Gemeinsam wollen sie Sicherheitslösungen für in Indien gefertigte Satelliten entwickeln, wie sie am Dienstag mitteilten.

Zum Einsatz kommen sollen auch Technologien der ebenfalls zu Wiseqey gehörenden Sealsq, die auf sichere Halbleiter und quantenresistente Kryptografie spezialisiert ist. Die Lösungen sollen unter anderem Satellitenidentitäten, Steuerungssysteme, Verschlüsselung und Software-Updates absichern.

Angaben zu Auftragsvolumen, Umsatzpotenzial oder einem Zeitplan für die Umsetzung machten die Partner nicht. (awp/mc/ps)