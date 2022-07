Zurich Versicherung Deutschland wählt Cognizant als strategischen IT-Partner

München – Cognizant gibt bekannt, dass es seine Zusammenarbeit mit der Zürich Beteiligungs-AG, der deutschen Tochtergesellschaft der weltweit führenden Versicherungsgruppe Zurich Insurance Group (Zürich), erweitert hat. Cognizant unterstützt Zurich Deutschland dabei, seinen Kunden und Partnern mehr digitale Dienstleistungen anzubieten. Im Rahmen der neuen mehrjährigen Vereinbarung wird Cognizant eng mit Zurich Deutschland zusammenarbeiten, um die Unternehmensanwendungslandschaft des Versicherers im Bereich General Insurance zu vereinfachen, zu modernisieren und zu verwalten und zu unterhalten.

Die Partnerschaft sieht die Einrichtung gemeinsamer DevOps-Teams vor und soll die Fähigkeiten von Zurich Deutschland in den Bereichen Künstliche Intelligenz (KI), Daten, Software-Engineering und Cloud ausbauen.

Reduktion der Gesamtbetriebskosten

Durch die Zusammenführung der Anwendungen von Zurich Deutschland im Bereich General Insurance unter dem gemeinsamen Management der internen IT und Cognizant als strategischem IT-Dienstleister wird Zurich Deutschland in der Lage sein, die Gesamtbetriebskosten zu reduzieren, die Markteinführung neuer digitaler Services und Produkte zu beschleunigen und die Grundlage für weitere digitale und agile Entwicklungen im Unternehmen zu schaffen.

„Zurich befindet sich auf einer fortlaufenden Reise einer „beschleunigten digitalen Evolution», um die sich schnell ändernden Bedürfnisse unserer Kunden und Partner zu erfüllen und eine engere Verbindung mit ihnen zu schaffen. Cognizant hat sich als kompetenter und zuverlässiger strategischer Partner erwiesen, und wir freuen uns darauf, die Branchenexpertise von Cognizant weiter zu nutzen, um unsere digitale Transformation voranzutreiben», sagt Jens Becker, Chief Information Officer, Zurich Deutschland.

Die neue Vereinbarung baut auf der bestehenden Vereinbarung zwischen den beiden Unternehmen auf, in deren Rahmen Cognizant erfolgreich die Produkte der Zurich General Insurance auf Guidewire implementiert hat und diese verwaltet und unterhält.

„Innovative, zukunftsorientierte Kunden wie Zurich wissen, wie wichtig die Zusammenarbeit mit einem strategischen IT-Partner ist, um sie bei der digitalen Transformation zu unterstützen und ihre Geschäftsziele zu erreichen», sagt Dr. Rolf Werner, Head of Germany, Austria and Switzerland, Cognizant. „Cognizant freut sich, dass Zurich uns ausgewählt hat, um unsere erfolgreiche Zusammenarbeit auszubauen, und wir werden unsere tiefgreifende Expertise in den Bereichen Anwendungsmodernisierung, -entwicklung und -wartung zusammen mit unseren tiefgreifenden Kenntnissen der Versicherungsbranche einsetzen, um noch mehr Wert zu schaffen und Zurich dabei zu helfen, die Bedürfnisse ihrer Kunden zu erfüllen.» (Cognizant/mc/hfu)