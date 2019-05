«Classical INISH» – Irish Folk meets Classic

Brugg – Am Sonntag, 2. Juni 2019 um 17 Uhr verbindet sich eine einzigartige Mischung aus Irish Folk und klassischer Musik und verspricht höchsten Musikgenuss in einer einzigartigen Zusammensetzung: die irisch-schweizerische Band „Inish“ und der Orchesterverein Brugg (OVB) vermischen ihre Musikstile in einer bisher beispiellosen Gemeinschaftsproduktion: «Classical INISH». Auf ihrer Tour in 4 Kantonen machen sie nun Halt in der rollstuhlgängigen Basler Martinskirche.

Die unter Irish-Folk-Liebhabern bekannte irisch-schweizerische Band INISH feiert dieses Jahr ihr 15-jähriges Bestehen. Dies hat sie zum Anlass genommen, eine ganz spezielle Konzertreihe zu präsentieren: «Classical INISH» gemeinsam mit dem 30-köpfigen Streichorchester des OVB (Orchesterverein Brugg).

INISH und der Orchesterverein Brugg

INISH sind die drei Musiker Brendan Wade aus Wexford Irland mit den Schweizern Mike und Tamy Gorsatt. Letztere hat an der Musikakademie Basel studiert.

Mit ihrer authentischen irischen Musik entführt die Band seit 15 Jahren ihre Besucher im In- und Ausland auf die grüne Insel.

Sie spielen traditionelle Stücke wie auch eigene Tunes und Songs. Dabei finden sich auch musikalische Abstecher nach Schottland.

Seit zwei Jahrhunderten ist der Orchesterverein Brugg ein wichtiger Teil des breiten musikalischen Lebens in und für die Region Brugg. Er ist damit eine der ältesten Institutionen im Aargau und auch eines der traditionsreichsten Orchester der Schweiz.

Der Orchesterverein Brugg realisiert immer wieder Konzerte mit Ensembles aller Musikrichtungen wie Blues, Rock oder Klezmer. Aber auch Werke selten gespielter Schweizer Komponisten sind in ihrem Konzertprogramm anzutreffen.

Seit 10. März 2019 auf Tour

Zwei erfolgreiche «Classical INISH» Konzerte gehören bereits der Vergangenheit an. Wil SG und Ostermundigen BE kamen bereits in den Genuss dieser Welt der irischen Klänge. Mit Standing Ovations bedankten sich die Zuschauer und liessen die Musiker nicht ohne Zugabe von der Bühne. Als nächstes folgt das Konzert in der Martinskirche Basel am Sonntag, 2. Juni 2019 und das Abschlusskonzert im Salzhaus in Brugg am 14. Juni 2019.

Veranstaltungsinformationen

Tickets für das Konzert am Sonntag, 2. Juni 2019 sind über www.starticket.ch, an den üblichen Vorverkaufsstellen und an der Abendkasse erhältlich.

Konzertstart Basel: 17.00 Uhr, Türöffnung 16.00 Uhr.

INISH