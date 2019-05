Fünf neue Acts für Sound of Glarus

Glarus – Knapp drei Monate vor Beginn des Festivals geben die Veranstalter des Sound of Glarus weitere Acts bekannt. Am Freitag 23. August 2019 spielen Banda Senderos und Modern Day Heroes. Am Samstag 24. August 2019 komplettieren Dabu Fantastic und Puffer 5 das Line-Up. Gleichzeitig wird mit dem Festzelt „Gaudihütte“ ein zusätzliches Stimmungsnetz angekündigt.

Am 22. August 2019 beginnt das zwölfte Glarner Stadtopenair. Nun werden weitere Bands bekanntgegeben. Der Freitag wird mit der 9-köpfigen deutschen Formation Banda Senderos sowie des Schweizer Rock’ n’ Roll Trios Modern Day Heroes erweitert. Einen Tag später sorgen die Glarner Puffer 5 und die Mundartband Dabu Fantastic für Stimmung auf den Glarner Festivalbühnen. Ebenfalls neu ist das Festzelt “Gaudihütte” in welchem am Donnerstag Sven Skutnik für beste Live-Unterhaltung sorgen wird.

Freitag mit Banda Senderos (D) und Modern Day Heroes (CH)

Das Line-Up vom 23. August wird mit zwei weiteren Bands komplettiert. Auf der GLKB-Bühne präsentieren die aus 9 Musikern bestehenden Banda Senderos ihren ganz eigenen Bandasound. Die Biographien der Mitglieder des Musikerkollektivs mit Wurzeln im Ruhrgebiet, in Chile, im Kongo, oder in Polen, machen die Fusion unterschiedlichster Musikrichtungen zu einem unwiderstehlichen Mix aus Dancehall, Reggea und elektronische Pop-Elemente. Die aus Biel stammenden Modern Day Heroes hingegen stehen seit 13 Jahren für energiegeladenen, puren Rock’ n’ Roll. In den vergangenen Jahren hat sich die Band einen Namen gemacht. Zum Beispiel als mitreissendes Rock’n’Roll-Ensemble, als «Best Talent» bei SRF3, als Preisträger des «My Coke Music»-Awards, als Support von Die Happy. Modern Day Heroes, das sind gestandene Musiker und am 23. August rocken sie die glarnerSach-Bühne am Sound of Glarus.

Samstag mit Dabu Fantastic (CH) und Puffer 5 (CH/GL)

Seit 2008 ist der Zürcher Oberländer David Bucher mit seinen Dabu Fantastic musikalisch unterwegs und hat sich in der Schweizer Mundartszene fest etabliert. Die Band spielt Musik, die stark von Elementen aus Pop, Funk, Soul und Hip-Hop geprägt ist. Seine Texte verpackt Dabu immer in Geschichten und versteht es so das Publikum mit auf seine musikalische Reise zu nehmen. So auch am 24. August auf der GLKB-Bühne. Ein Heimspiel bestreiten die 5 jungen Glarner von Puffer 5 auf der glarnerSach-Bühne. Aus einer Mischung von Funk, Pop und Balkan, angereichert mit etwas Swingjazz verteilen Sie die Melodien gekonnt auf Saxofon, Posaune oder Akkordeon. Gemeinsam mit der groovigen Rhythmusgruppe bringen sie das Publikum zum Schwelgen, Geniessen und Tanzen.

Kinderprogramm mit Silberbüx

Die mehrfach ausgezeichnete Kinderliedband spielt anlässlich ihres Auftritts am Samstag 24. August 2019 auf der glarnerSach-Bühne ihre beliebtesten Lieder. Gross und Klein erwartet ein Konzert voller Spannung und Witz. Ganz besonders aufmerksam zuhören sollten alle Spürnasen. Denn die vier Freunde von Silberbüx benötigen die Hilfe des Publikums wollen sie das Geheimnis der Hütte im Wald erfolgreich auflösen. Das Kinderprogramm am Samstag ist zudem kostenlos.

Neues Festzelt “Gaudihütte” mit Svenk Skutnik

Mit dem neuen Festzelt “Gaudihütte” wird das Festival um eine zusätzliche Attraktion erweitert. Das Zelt im Chaletlook befindet sich an der Schützenhausstrasse. Mit dem Auftritt von Sven Skutnik, dem aus Radio und Fernsehen bekannten Schlager- und Volksmusiker ist am Donnerstag beste Live-Unterhaltung garantiert. Am Freitag und Samstag kommt der Partysound ab Konserve. An allen Tagen sorgt das “alte” Serviceteam der Freulerbar hinter dem Tresen für das Wohl der Besucherinnen und Besucher.

Gönnen Sie sich ein VIP-Ticket

Das Sorglos-Festivalpaket heisst VIP-Ticket. Mit diesem Ticket profitieren sie von einem überdachten VIP-Bereich mit freier Sicht auf die GLKB-Hauptbühne. Neben dem stilvollen Ambiente kommen auch die kulinarischen Genüsse nicht zu kurz. So gehören ein Begrüssungsapéro, ein reichhaltiges Stehdinner sowie Getränke à discretion zum Sound of Glarus Verwöhnprogramm. (GLKB Sound of Glarus/mc/ps)

VIP-Tickets sowie die normalen Tickets sind für alle Abende bei Ticketino (www.ticketino.com) erhältlich.

Weitere Infos gibt es auf www.soundofglarus.ch

Das Wichtigste in Kürze:

Das «GLKB Sound of Glarus» findet von Donnerstag bis Samstag, 22. bis 24. August 2019, statt.

Tagestickets, Festivalpässe und VIP-Tickets sind bei allen Vorverkaufsstellen von Ticketino (Postschalter) und im Glarussell (Bahnhofstrasse 23, 8750 Glarus) erhältlich.