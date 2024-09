Aktien Asien/Pazifik: Chinesische Börse setzen Erholung mit Schwung fort

Tokio / Hongkong / Shanghai / Sydney – Chinesische Aktien haben am Freitag ihre Erholung mit deutlichen Gewinnen fortgesetzt. Auch in Japan zogen die Kurse an, während die anderen Börsen sich durchwachsen entwickelten. Auf Wochensicht lagen die Märkte der Region Asien-Pazifik im Plus, wobei China herausragte. Der CSI 300 verzeichnete mit einem Wochengewinn von rund 15 Prozent die beste Entwicklung seit 2008.

Die chinesischen Börsen verdankten ihren Anstieg am Freitag weiteren Massnahmen zur Stützung der Wirtschaft. Chinas Zentralbank senkte die Mindestreserve für Banken, um der angeschlagenen Wirtschaft unter die Arme zu greifen. Die Der CSI 300 mit den wichtigsten chinesischen Festlandwerten gewann im späten Handel 3,77 Prozent auf 3.678,89 Punkte, der Hang Seng der Sonderverwaltungsregion Hongkong legte um 2,54 Prozent auf 20.431,35 Zähler zu.

Japanische Aktien profitierten unterdessen von den Verlusten des Yen zum Dollar, was für die exportorientierte Wirtschaft des Landes vorteilhaft ist. Der japanische Leitindex Nikkei 225 gewann 2,32 Prozent auf 38.829,56 Punkte.

Australische Aktien schlossen dagegen wenig verändert. Der Leitindex S&P/ASX 200 stieg um 0,1 Prozent auf 8.212,20 Punkte. Die indische Börse trat auf der Stelle, während es in Südkorea leicht nach unten ging. (awp/mc/ps)

