Aktien Asien/Pazifik: Erholt nach schwachem Wochenstart

Aktien Asien/Pazifik: Überwiegend im Plus – Erleichterung und Unsicherheit

Die wichtigsten Aktienmärkte im asiatisch-pazifischen Raum haben am Dienstag zugelegt. Allerdings bröckelten die Gewinne an einigen Börsen im Handelsverlauf ab, andere drehten gar in die Verlustzone.