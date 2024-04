Aktien Asien/Pazifik: Erholung von Vortagesverlusten in Tokio

Tokio / Hongkong / Shanghai / Sydney – Die grösseren asiatischen Börsen haben am Donnerstag wieder zugelegt. Damit folgten sie gestiegenen US-Futures. An den chinesischen Börsen fand wegen eines Feiertags kein Handel statt.

Die Aufmerksamkeit an den Börsen richtet sich schon auf den US-Arbeitsmarktbericht am Freitag. «Heute gibt es die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe, die eine letzte Indikation für den offiziellen Arbeitsmarktbericht liefern, der morgen auf dem Programm steht», merkten die Volkswirte der Hessischen Landesbank Helaba dazu an.

«Die Zahl der Erstanträge verharrt seit Wochen auf einem sehr niedrigen Niveau, sodass es von der Seite keinen Hinweis auf einen nachlassenden Beschäftigungsaufbau gibt.» Allerdings dürften die Folgen eines robusten US-Arbeitsmarktes für die Zinsaussichten in den USA überschaubar bleiben. «In den letzten Tagen sind die Zinssenkungserwartungen bereits korrigiert worden, auch, weil vonseiten der Notenbanker eher zurückhaltende Äusserungen zu vernehmen waren», hiess es von der Helaba weiter.

Der japanische Leitindex Nikkei-225 schloss 0,81 Prozent höher mit 39 773,14 Punkten. Damit holte er die Vortagesabgaben allerdings nicht ganz auf.

In Australien war die Stabilisierung verhalten. Der S&P/ASX 200 gewann 0,45 Prozent auf 7817,34 Punkte. Der Judo-Bank-Einkaufsmanagerindex hatte sich im März weiter verbessert. Auch in Südkorea ging es nach oben, während die indischen Börsen wenig verändert waren. (awp/mc/ps)

Aktueller Stand Nikkei-225 bei Google