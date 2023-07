Aktien Asien/Pazifik: Evergrande belastetet Immobiliensektor in Hongkong

Aktien Asien/Pazifik: China leidet unter schwachen Daten – Kein Handel in Tokio

Asiens Börsen sind nach einem verhaltenen Wochenausklang auch am Montag nicht wieder in Schwung gekommen. An den chinesischen Handelsplätzen ging es angesichts enttäuschender heimischer Konjunkturdaten deutlich bergab.