Aktien Asien/Pazifik: Kurssprung in Japan – Aufatmen nach Waffenruhe im Iran-Krieg

Seoul/Tokio – Die asiatischen Aktienmärkte haben am Mittwoch mit massiven Gewinnen auf die Waffenruhe im Iran-Krieg und den deutlich gefallenen Ölpreis reagiert. Am stärksten ging es an den Börsen nach oben, die zuvor am meisten unter dem Ölpreisanstieg gelitten hatten. So gehörten die Leitindize in Japan und Südkorea zu den Spitzenreitern.

«Mit dem Waffenstillstand bleibt vorerst eine weitere Eskalation aus», stellte Volkswirt Thomas Gitzel von der VP Bank fest. «Vor allem die deutlich gefallenen Ölpreise lassen Hoffnungen keimen, dass der Anstieg der Inflationsraten eine kurze Episode bleiben wird.»

Allerdings warnten Marktexperten, den Konflikt schon ad acta zu legen. Denn ein Abkommen über einen endgültigen Waffenstillstand dürfte nicht einfach werden. «Inhaltlich liegen die Positionen unverändert weit auseinander», hiess es von der Landesbank Baden-Württemberg. Trotz des kurzfristigen Aufatmens bleibe das Gesamtbild angespannt.

Für die Märkte sei die entscheidende Frage, in welchem Ausmass die Schifffahrt durch die Strasse von Hormus sich in den kommenden Tagen normalisiere, fügten die Marktstrategen der Deutschen Bank hinzu.

Der japanische Nikkei 225 schloss 5,39 Prozent höher mit 56.308,42 Punkten. Dabei waren Technologie- und Bankaktien stark gefragt. Auch zyklische Werte legten deutlich zu.

Noch stärker waren die Zuwächse in Südkorea. Die Halbleiterschwergewichte Samsung und SK Hynix trieben den Markt um fast sieben Prozent nach oben. Dabei war zwischenzeitlich wegen der starken Kursbewegungen der Handel ausgesetzt gewesen. Die Abhängigkeit Südkoreas von Ölimporten und intakten Lieferketten hatte in den vergangenen Wochen immer wieder zu starken Kursausschlägen in beide Richtungen geführt.

Nicht ganz so hoch, aber immer noch deutlich waren die Gewinne an den chinesischen Märkten. Der CSI-300-Index , der die wichtigsten Aktien auf dem chinesischen Festland abbildet, zog um 3,4 Prozent an. Der Hang Seng der Sonderverwaltungsregion Hongkong lag mit 3,2 Prozent im Plus.

Die australische Börse, die in den vergangenen Wochen nicht so sehr gelitten hatte, war nicht ganz so stark. Der S&P ASX 200 schloss mit 8.951,80 Punkten 2,56 Prozent höher. (awp/mc/pg)

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