Aktien Asien/Pazifik: Leicht erholt – TSMC mit unerwartet starkem Ausblick

Tokio / Hongkong / Shanghai / Sydney – Die grösseren asiatischen Aktienmärkte haben am Donnerstag zugelegt. Steigende US-Futures überdeckten dabei die schwachen Vorgaben der Wall Street. Allerdings blieben die Gewinne nach den Verlusten der Vortage überschaubar.

Die Märkte profitierten von der Stabilisierung der Landeswährungen zum Dollar. Dies stärkte das Vertrauen in die asiatischen Finanzplätze. Zur Erholung trug auch der besser als erwartete Ausblick des Halbleiterkonzerns TSMC bei. Das Unternehmen profitierte vom Boom der Künstlichen Intelligenz. Die Hoffnungen richten sich zudem auf die Berichtssaison.

Japanische Aktien legten leicht zu. Der Yen hatte sich etwas stabilisiert und damit auf Aussagen aus Japan und den USA reagiert, die Interventionen am Devisenmarkt wegen der Dollar-Stärke den Weg ebnen könnten. Der Leitindex Nikkei-225 schloss 0,31 Prozent höher mit 38’079,70 Punkten.

Auch in Australien ging es leicht nach oben. Der S&P/ASX 200 legte um 0,48 Prozent auf 7642,10 Punkte zu. In China gab es ebenfalls Zuwächse. Der CSI 300 mit den wichtigsten Werten der chinesischen Festlandbörsen stieg um 0,43 Prozent auf 3580,74 Punkte. Der Hang Seng der Sonderverwaltungszone Hongkong lag zuletzt mit 1,33 Prozent im Plus. (awp/mc/ps)

