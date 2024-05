Aktien Asien/Pazifik: Positiver Wochenauftakt – Zinshoffnungen

Tokio / Hongkong / Shanghai / Sydney – Getragen von Zinssenkungshoffnungen sind die wichtigsten asiatischen Aktienmärkte mit Gewinnen in die neue Börsenwoche gestartet.

Der japanische Leitindex Nikkei 225 schloss mit einem Plus von 0,7 Prozent bei 38’900,02 Punkten. Der CSI 300 mit den 300 wichtigsten Werten der chinesischen Festlandbörsen stieg um 0,6 Prozent auf 3622 Punkte. In Hongkong legte der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone um 1,3 Prozent auf 18’849 Zähler zu. Für den australischen S&P/ASX 200 ging es um 0,79 Prozent auf 7788,30 Punkte aufwärts. In den USA steht wegen eines Feiertages unterdessen am Montag kein Handel an.

Globale Investoren hofften, dass die US-Notenbank Fed, die Europäische Zentralbank (EZB) und weitere bedeutende Zentralbanken die Leitzinsen in diesem Jahr senken, hiess es aus dem Handel. Dies habe – flankiert von guten Unternehmensgewinnen – die Laune der Anleger verbessert.

«Die Risikostimmung ist positiv, nachdem die Inflationserwartungen dank der US-Daten gesunken sind», sagte Charu Chanana von Saxo Capital Markets. Am Freitag hatten Zahlen der Universität Michigan positive Signale gesendet.

In dieser Woche stehen eine Reihe von Inflationsdaten aus Australien, Japan, der Eurozone und den USA an, von denen sich Marktteilnehmer erhoffen, dass sie die Zinshoffnungen nicht dämpfen. (awp/mc/ps)

