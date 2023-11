Aktien Asien/Pazifik: Schwächerer Wochenauftakt – China-Daten belasten

Tokio / Hongkong / Shanghai / Sydney – Die wichtigsten Aktienmärkte in Fernost sind aufgrund negativer Konjunkturdaten aus China mit Verlusten in die neue Börsenwoche gestartet. Das Gewinnwachstum chinesischer Industrieunternehmen hatte sich im Oktober verglichen mit September verlangsamt. Die Daten zeigten, wie angeschlagen die Wirtschaft im Reich der Mitte immer noch sei, hiess es aus dem Handel. Auf China sei in diesem Punkt derzeit kein Verlass, erklärte Analyst Jochen Stanzl von CMC Markets.

Der CSI 300 , der die Aktienkurse der grössten Unternehmen an den Börsen Shanghai und Shenzen abbildet, sank um 0,7 Prozent auf 3511,94 Punkte. Der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungsregion Hongkong verlor zuletzt 0,2 Prozent auf 17’519,71 Zähler.

Der japanische Nikkei 225 verlor 0,5 Prozent auf 33’447,67 Punkte. Der australische Leitindex S&P ASX 200 schloss 0,8 Prozent tiefer bei 6987,64 Punkten. (awp/mc/ps)

