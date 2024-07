Aktien Asien/Pazifik: Technologiewerte geben deutlich nach

Aktien Asien/Pazifik: Maues Wachstum bremst Chinas Börsen – Rekordhoch in Sydney

Überwiegend mit festeren Kursen sind die wichtigsten asiatischen Aktienmärkte in die neue Börsenwoche gegangen. Sie schlossen sich damit am Montag den freundlichen Vorgaben der US-Börsen vom Freitag an.