Aktien Asien/Pazifik: Verluste in Tokio – Erholung in Hongkong

Tokio / Hongkong / Shanghai / Sydney – Die Kurse an den asiatischen Börsen sind zu Wochenbeginn auseinander gedriftet. Während sich die Aktien in Tokio dem schwachen Trend der Wall Street anschlossen, erholten sie sich vor allem in Hongkong.

Der japanische Nikkei 225 fiel um 1,1 Prozent auf 27 832 Punkte. Der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungsregion Hongkong kletterte dagegen zuletzt um 1,5 Prozent auf 19 607 Punkte. Er hatte jüngst seine seit Jahresbeginn erzielten Gewinne komplett eingebüsst. Der CSI-Index mit den 300 wichtigsten Werten der Börsen Shanghai und Shenzhen gewann gut ein Prozent auf 4008 Punkte.

Am australischen Aktienmarkt gab der S&P ASX 200 derweil weiter nach um 0,5 Prozent auf 7108 Punkte. (awp/mc/ps)

