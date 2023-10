Aktien Asien/Pazifik: Verluste – Sorgen um Nahost bleiben im Fokus

Tokio / Hongkong / Shanghai / Sydney – Die globale Schwäche der Aktienmärkte hat sich am Montag auch in Asien fortgesetzt. Die Sorge bezüglich einer Eskalation der Lage im Nahen Osten bleibt das bestimmende Thema.

Während Israels Militär seine Vorbereitung für eine Bodenoffensive gegen die islamistische Hamas im Gazastreifen mit verstärkten Luftschlägen vorantreibt, gehen die diplomatischen Bemühungen um eine Deeskalation weiter. Am Dienstag wird Frankreichs Präsident Emmanuel Macron zu einem zweitägigen Besuch in Israel erwartet.

In Tokio schloss der Leitindex Nikkei 225 nach einer schwachen Woche 0,83 Prozent im Minus bei 30’999,55 Punkten. Deutliche Abschläge verzeichneten Aktien aus dem Bereich Energie. Sie büssten durchschnittlich 2,5 Prozent ein. Am oberen Ende der Sektorübersicht fanden sich die als defensiv geltenden Basiskonsumgüterwerte, die im Schnitt um 0,6 Prozent zulegten.

Der chinesische CSI 300, der die Aktienkurse der grössten Unternehmen an den chinesischen Börsen Shanghai und Shenzen abbildet, fiel kurz vor Handelsschluss um 1,5 Prozent. In Hongkong ruhte der Handel feiertagsbedingt. In Sydney schloss der Leitindex S&P ASX 200 0,82 Prozent im Minus. (awp/mc/ps)

