Aktien Asien/Pazifik: Verluste überwiegen – US-Renditeanstieg belastet

Tokio / Hongkong / Shanghai / Sydney – An den asiatischen Börsen haben am Mittwoch Verluste dominiert. Nur wenige Märkte konnten sich den schwachen Vorgaben der Wall Street entziehen.

Der deutliche US-Renditeanstieg habe die bereits angeschlagenen US-Börsen ins Taumeln gebracht und die asiatischen Finanzmärkte mit nach unten gezogen, begründete Analyst Jeffrey Halley vom Broker Oanda die Abgaben. Grund seien die Aussagen von US-Notenbankchef Jerome Powell gewesen. Die Worte des obersten US-Währungshüters bei seinem Auftritt vor dem Bankenausschuss des Senats seien nicht so zurückhaltend ausgefallen, wie es erwartet worden sei. «Wahrscheinlich ist das Zinsthema im Moment das grösste Risiko für die Aktienmärkte», merkte Fondsmanager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners am.

Wachsende Sorgen um die US-Schuldenobergrenze hätten ebenfalls belastet, so Halley. Sollte der Kongress nicht bald eine Anhebung oder Aussetzung der Begrenzung beschliessen, könnten die Vereinigten Staaten ab Mitte Oktober zum ersten Mal in der Geschichte des Landes zahlungsunfähig werden.

Deutliche Kursverluste erlitten die von Technologiewerten bestimmten asiatischen Börsen. Sie folgten damit den Abgaben der US-Technologieaktien, die unter den Zinssorgen litten. So gehörte Südkorea zu den grössten Verlieren. Die Börse Hongkong habe unterdessen von der Stabilisierung der US-Futures während des späten asiatischen Geschäfts profitiert, fügte Halley hinzu. China will zudem einen Anteil an der Shengjing Bank von Evergrande übernehmen, um so ein Übergreifen der Krise des Immobilienkonzerns auf den Finanzsektor zu vermeiden.

Der Tokioter Leitindex Nikkei-225 büsste 2,12 Prozent auf 29 544,29 Punkte ein. Der CSI-300-Index, der die 300 wichtigsten Unternehmen vom chinesischen Festland beinhaltet, sank zuletzt um 0,91 Prozent auf 4839,46 Punkte. Der Hongkonger Hang-Seng-Index gewann dagegen im späten Handel 0,73 Prozent auf 24’680,44 Punkte. Der australische ASX 200 rutschte in Sydney um 1,08 Prozent auf 7196,70 Punkte ab Punkte ab. (awp/mc/ps)

Aktueller Stand Nikkei-225 bei Google