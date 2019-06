Aktien Asien Schluss: Leichter nach Gewinnserie der Vortage

Tokio / Hongkong / Shanghai – Die asiatischen Börsen Asien haben am Mittwoch den Rückwärtsgang eingelegt. Damit nahmen sich die Märkte nach dem Anstieg der Vortage eine Auszeit. Vergleichsweise stark ging es in China bergab. Die Abgaben waren allerdings nur von unterdurchschnittlichen Umsätzen begleitet.

Der CSI 300 verlor zuletzt 0,66 Prozent auf 3694,58 Punkte. In Hongkong sank der Hang Seng um 1,88 Prozent auf 27 267,87 Punkte. Der japanische Nikkei 225 gab um 0,35 Prozent auf 21’129,72 Punkte nach.

In den Handelsstreitigkeiten zwischen den USA und China herrscht weiterhin Unklarheit. US-Präsident Donald Trump hatte China zuletzt zur Einhaltung bereits getroffener Vereinbarungen gemahnt und dies mit Drohungen in Hinblick auf eine Einigung verbunden. Auch die Proteste in Hongkong sorgten für Verunsicherung. (awp/mc/ps)

