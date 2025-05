CH-Eröffnung: Auf Erholungskurs

Zürich – Die Schweizer Börse tendiert am Freitag im frühen Geschäft fester. Nach den jüngsten Verlusten komme es vor dem Wochenende zu einer Erholung, heisst es am Markt. Nach wie vor stehe das von US-Präsident Donald Trump vorangetriebene Steuer- und Ausgabengesetz und damit verbunden die Sorge wegen der hohen Staatsverschuldung der USA im Fokus. Dies hatte zu einem starken Anstieg der US-Anleiherenditen geführt.

Allerdings scheine sich die Lage nun etwas zu beruhigen. Denn dank Schnäppchenjägern, die sich die höheren Renditen sichern wollten, sind die Anleiherenditen wieder etwas gesunken. Zudem scheint es im Handelsstreit zwischen den USA und China eine weitere Annäherung zu geben. Zwei hochrangige Diplomaten beider Länder hätten am Donnerstag miteinander telefoniert, erklärten Peking wie auch Washington. Ausserdem könnten die Anleger zum Wochenschluss ohnehin eine ruhigere Gangart an den Tag legen. Wichtige Konjunkturdaten werden nicht veröffentlicht, und in den USA wie auch Grossbritannien steht ein langes Wochenende bevor. Am Montag bleiben dort die Börsen wegen eines Feiertags geschlossen.

Der SMI notiert um 09.15 Uhr um 0,33 Prozent höher auf 12’309,90 Punkten. Damit steht der Leitindex im Wochenvergleich leicht im Minus. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, gewinnt 0,32 Prozent auf 2008,00 und der breite SPI 0,37 Prozent auf 16’917,92 Zähler. 21 SLI-Titel ziehen an und neun geben nach.

Optisch unter Druck stehen Partners Group (-3,0% oder 33,50 Fr.). Die Aktie wird allerdings ex-Dividende von 42 Franken gehandelt. Auch die Titel von Swatch (-3,3% oder 4,80 Fr.) werden mit einem Dividendenabschlag von 4,50 Franken gehandelt. Damit ist auch hier der Kursrückgang eher optischer Art.

Dagegen gibt es für die zyklischen Sika, SIG, Adecco, ABB und VAT Gewinne von einem Prozent und mehr. Sie machen damit einen Teil der jüngsten Abschläge wieder wett. Auch die defensiveren Straumann (+1,2%) und Sandoz (+1,3%) sind nach dem schwächeren Vortag fester.

Die Schwergewichte Roche (+0,9%) und Novartis (+0,4%) sowie Nestlé (+0,2%) legen nach der Vortagesschwäche ebenfalls leicht zu.

Im Laufe des Tages dürften die Anleger auch auf die ausserordentlichen Generalversammlungen von Helvetia (-0,4%) und Baloise (-0,1%) schauen. Die Aktionäre stimmen heute über die Fusion der beiden Versicherer ab.

Auf den hinteren Rängen stechen Curatis (+24%) hervor. Das Biotech-Unternehmen hat sich nach einer Marktstudie positiv zu seinem Hoffnungsträger, dem Krebskandidaten Corticorelin (C-PBTE-01), positiv geäussert. (awp/mc/pg)

