CH-Verlauf: Fester – Erholung zum Wochenende

Zürich – Am Schweizer Aktienmarkt ziehen die Notierungen am späten Freitagvormittag klar an. Händler sprechen von einem Erholungsversuch, der von positiven Vorgaben aus den USA, von KI-Fantasie und Zinssenkungshoffnungen getragen werde. Dabei verlaufe das Geschäft bisher bei moderaten Umsätzen in eher ruhigen Bahnen, heisst es am Markt. Auslöser der Zinssenkungshoffnungen waren Presseberichte, wonach US-Präsident Donald Trump schon weit vor dem Ablauf der Amtszeit eine Nachfolgeregelung für den US-Notenbankchef Jerome Powell treffen könnte. Dadurch steige auch die Wahrscheinlichkeit früherer Zinssenkungen, heisst es am Markt weiter. Allerdings lehnt das Fed eine frühe Zinssenkung ab.

Zudem gebe es Hoffnungen, dass US-Präsident Donald Trump die am 9. Juli ablaufende Frist für eine Einigung im Zollstreit mit der EU und weiteren Ländern womöglich verlängern könnte, wie eine Sprecherin des Weissen Hauses andeutete. Zudem soll Trump mit China eine Lösung getroffen haben. Demnach wollen die beiden Länder bestimmte Handelsbeschränkungen aufheben. Dagegen ist die Lage im Nahen Osten etwas in den Hintergrund gerückt. Impulse könnten im weiteren Verlauf von US-Daten ausgehen. Veröffentlicht wird der PCE-Index, das bevorzugte Inflationsmass der US-Notenbank. Auch diese Daten dürften die Zinssenkungserwartungen weiter beeinflussen.

Der SMI steigt bis um 11.15 Uhr um 1,01 Prozent auf 11’999,75 Punkte. Damit steuert der SMI auf ein Wochenplus von rund einem Prozent zu. Der SLI steigt um 1,05 Prozent auf 1968,81 und der breite SPI um 1,05 Prozent auf 16’635,02 Zähler. Im SLI, der aktuell 31 Titel umfasst, legen 29 Titel zu. Zwei (Sonova und Amrize) sind schwächer.

Gefragt sind Technologietitel wie VAT (+2,8%), Logitech (+2,2) und die am breiten Markt gehandelten Aktien von Comet (+1,0%), Inficon (+2,1%) und U-blox (+1,43%). Grund dafür sind die kräftigen Kursgewinne der US-Mitbewerber, die am Vortag dank KI-Fantasie und positiven Aussagen von Branchenvertretern gekauft wurden. Zudem profitierten Wachstumswerte von tieferen Zinsen. Dabei erhalten AMS Osram (+12%) noch zusätzlich Schub von einer Kaufempfehlung der UBS und Deckungskäufen.

Zinshoffnungen sorgen laut Händlern auch bei den Wachstumswerten für Nachfrage. Straumann, Alcon und Lonza rücken jeweils um mehr als ein Prozent vor.

Aber auch zyklische Titel wie ABB, SIG, SGS und Sika sind gefragt, wie Kursgewinne von bis zu 2,4 Prozent zeigen. Die Luxusgüterhersteller Swatch (+1,5%) und Richemont (+1,4%) liegen ebenfalls klar im Plus. Händler verweisen auf die Berichte über die Annäherung der USA mit China im Zollstreit.

Auch Finanzwerte stehen auf den Einkaufslisten. Partners Group (+2,1%) und UBS (+1,2%) rücken vor. Letztere könnten von regulatorischen Erleichterungen in den USA einen Schub erhalten, heisst es am Markt. Allerdings könnte die am Abend nach US-Börsenschluss erwartete Veröffentlichung der Stresstests für US-Banken hier den «Übermut» im weiteren Verlauf noch etwas dämpfen, meint ein Händler.

Die Aktien von Holcim (+1,5%) bauen ihre Gewinne aus, die sie im Laufe der Woche und nach der Abspaltung des US-Geschäfts in Amrize erzielt haben, auf nunmehr einen Viertel aus. Anders dagegen Amrize (-0,1% auf 39,40 Fr.). Sie wurden am Montag erstmals zu 46 Franken gehandelt und haben seitdem fast 15 Prozent an Wert eingebüsst. Zählt man aber die Kurse der beiden Aktien zusammen, ergibt sich ein Wert, der über dem der «alten» Holcim-Aktie liegt.

Als Stützen des Marktes erweisen sich laut Händlern die Anteile von Novartis (+1,1%). Roche GS (+0,5%) hinken etwas hinterher. Auch Sandoz (+0,7%) und Galderma (+2,4%) gewinnen an Wert.

Nestlé (+0,9% auf 79,69 Fr.) holen einen kleineren Teil der jüngsten Verluste auf, notieren aber noch immer unter der Marke von 80 Franken. Sie litten laut Angaben von Raiffeisen unter schwachen Quartalszahlen des Nahrungsmittelherstellers General Mills, mit dem Nestlé in einem Joint Venture im Bereich Frühstückszerealien zusammenarbeitet. (awp/mc/pg)

