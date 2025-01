CH-Verlauf: SMI legt dank UBS und Roche weiter zu

Zürich – Der Schweizer Aktienmarkt steht am späten Donnerstagvormittag nach verhaltenem Start nun etwas deutlicher im Plus. Der Leitindex SMI profitiert dabei von den starken UBS und Roche, denn die Mehrheit der Titel steht etwas tiefer. Sollte der Gesamtmarkt bis Börsenschluss im positiven Terrain verbleiben, wäre es der achte Plustag in Folge. Mit dem aktuellen Stand im Bereich von 11’900 Punkten rückt auch die Marke von 12’000 wieder in den Fokus, über welcher der SMI letztmals Ende Oktober geschlossen hatte.

Im Brennpunkt des Geschehens bleibt die Zinspolitik der US-Notenbank und in diesem Zusammenhang die zahlreichen Äusserungen des designierten US-Präsidenten Donald Trump, vor allem mit Blick auf seine Zollpläne. Trump beherrsche aktuell die Bewegungen der Börse und dies werde vermutlich in nächster Zeit so weitergehen, heisst es dazu in Börsenkreisen. Was die Zinserwartungen hinsichtlich des Fed angeht, rückt bereits der offizielle Arbeitsmarktbericht aus den USA vom morgigen Freitag in den Fokus. Die Entwicklung der am Vortag veröffentlichten Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe deutet weiter auf eine robuste Lage am amerikanischen Arbeitsmarkt hin. Ein weniger starker Arbeitsmarkt würde tendenziell für Zinssenkungen sprechen. Allerdings hatte das Fed die Zinssenkungserwartungen zuletzt eh gedämpft – eben wegen des insgesamt starken Arbeitsmarktes. Am heutigen Donnerstag allerdings bleibt die Wall Street wegen der Beerding des ehemaligen Präsidenten Jimmy Carter geschlossen.

Der SMI steht gegen 10.50 Uhr 0,18 Prozent höher bei 11’897,89 Punkten. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, legt um 0,12 Prozent zu auf 1963,41 Punkte und der breit gefasste SPI um 0,12 Prozent auf 15’849,32 Punkte. Im SLI kommen indes auf 17 Verlierer 12 Gewinner sowie die unveränderten Swisscom.

Spitzenreiter im SLI sind derzeit Sandoz (+2,0%). Getragen wird der Gesamtmarkt indes vor allem von den starken UBS (+1,7%) und Roche (+1,4%). UBS sind im bisherigen Jahresverlauf bei den Blue Chips klarer Spitzenreiter und haben am Vormittag mit exakt 30,00 Franken erstmals seit Anfang 2008 – zum Beginn der grossen Finanzkrise – die Marke von 30 Franken wieder erreicht. Aufwärts geht es eigentlich bereits seit dem 20. Dezember – notabene dem Tag der Publikation des PUK-Berichtes zum CS-Untergang.

Der Genussschein von Roche wiederum stösst nach schwierigen Jahren wieder auf mehr Interesse seitens der Investoren. Gründe dafür dürften unter anderem Zulassungserfolge sein. Und auch die vor dem Abschluss stehende Übernahme des Zelltherapie-Experten Poseida kommt am Markt gut an.

Während Novartis (+0,4%) ebenfalls etwas anziehen, sind Nestlé (-0,3%) einmal mehr auf den Verkaufslisten zu finden.

Stärker als der Gesamtmarkt legen auch Partners Group (+1,2%) nach einer Aufstufung durch Barclays auf «Overweight» zu.

Beachtet werden am Berichtstag auch Sika (-0,1%), welche nach Umsatzangaben für 2024 und einer starken Eröffnung mittlerweile die Gewinne wieder hergegeben haben. Der Bauchemiehersteller hat für 2024 ein insgesamt robustes Umsatzwachstum gezeigt. Eher kritisch gesehen wird das organische Umsatzwachstum im Schlussquartal.

Erste Zahlen zum vergangenen Jahr haben auch VAT vorgelegt. Die Aktie steht mit einem Minus von 4,3 Prozent klar unter Druck. Der Halbleiterausrüster wies für 2024 zwar Umsätze im Rahmen der Erwartungen aus. Analysten zeigen sich aber über den Auftragseingang etwas enttäuscht.

Ähnlich stark geben einzig noch Adecco (-4,2%) nach. Die Aktien der Personaldienstleister befänden sich zwar schon in der Nähe der tiefsten Stände des letzten Jahrzehnts, heisst es in einer Begrünung zu einer Kurszielsenkung durch die UBS. Es gebe aber Anzeichen, dass sich die Märkte von Adecco zum Jahresende 2024 hin weiter verschlechtert hätten.

Kühne+Nagel (-3,2%) halten sich nach dem schwachen Vorjahr nur noch knapp über der Grenze von 200 Franken.

Im breiten Markt legen Tecan (+7,4%) markant zu. Der Laborausrüster hat die Umsatzzahlen des vergangenen Geschäftsjahres publiziert und einen Tick besser abgeschnitten als angekündigt. (awp/mc/ps)

SIX Swiss Exchange

Aktueller Stand SMI bei Google