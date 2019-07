CH-Eröffnung: Gehaltener Wochenbeginn – Grossbanken gesucht

Zürich – Der Schweizer Aktienmarkt ist am Montag verhalten in die neue Woche gestartet. Der am Freitagnachmittag publizierte US-Jobreport belaste die Dividendenpapiere nach wie vor, hiess es im Handel. Die Anleger müssten erst verdauen, dass sich der Arbeitsmarkt im Juni von seiner starken Seite präsentiert hatte. Damit könnten die zuletzt wieder aufgeflammten Zinssenkungsphantasien, die die Kurse angetrieben hatten, geschwächt werden.

Zudem bleibt die Lage in Nahost angesichts der Spannungen zwischen den USA und dem Iran heikel und auch die Handelsstreitigkeiten zwischen Japan und Südkorea hatten jüngst zugenommen. Am Berichtstag könnten Konjunkturdaten aus der Eurozone für neue Impulse sorgen. Bereits publiziert wurden Kennzahlen zur deutschen Industrieproduktion, die etwas unter den Erwartungen ausgefallen sind.

Der Swiss Market Index (SMI) gibt gegen 09.15 Uhr um 0,09 Prozent nach auf 9’971,68 Punkte. Während der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) um 0,05 Prozent auf 1’532,63 Punkte steigt, büsst der breite Swiss Performance Index (SPI) 0,07 Prozent auf 12’060,47 ein. Unter den 30 wichtigsten Aktien stehen 14 Verlierer 15 Gewinnern gegenüber. Roche notieren unverändert.

Julius Bär büssen 0,6 Prozent ein. Die Privatbank hat das Eigengewächs Philipp Rickenbacher per September zum neuen Konzernchef ernannt. Seit längerer Zeit war darüber spekuliert worden, wer den Thron bei den Bären übernimmt. Als schillerndster Name wurde derjenige von Iqbal Khan genannt, der vor einer Woche die internationale Vermögensverwaltung bei der Credit Suisse abgab.

Die Grossbankenaktien Credit Suisse (+1,1%) und UBS (+1,2%) ziehen derweil deutlicher an. Sie steigen damit im Schlepptau der Deutschen Bank, die zu einer drastischen Restrukturierung angesetzt hat. Weil der Mitbewerber das Investmentbanking massiv verkleinert, seien für die Schweizer Player Marktanteilsgewinne zu erhoffen, erklärten Händler.

In verschiedenen Fällen sorgen heute auch Analystenkommentare für Bewegung. So hat etwa Barclays sein Votum für LafargeHolcim (+0,6%) auf „Equal Weight“ von „Underweight“ erhöht. Höhere Kursziele gab es von der Credit Suisse für Nestlé (+0,1%), von Barclay für Swiss Re (+0,3%) sowie von der Deutschen Bank für Novartis (-0,3%).

Im breiten Markt geht es mit Hochdorf um 2,4 Prozent nach unten. Der Milchverarbeiter will mit einer kompletten Neuausrichtung den Weg aus seiner misslichen Lage finden. (awp/mc/ps)

