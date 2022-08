CH-Eröffnung: Investoren halten sich zurück

Zürich – Am Schweizer Aktienmarkt geben die Kurse zur Wochenmitte im frühen Handel zunächst überwiegend nach. Die Kombination aus Berichtsaison, Energiekrise, Makro-Daten und politischer Grosswetterlage sei als Gesamtpaket schwer zu bewerten, heisst es in einem aktuellen Kommentar. Nach den Gewinnen der vergangenen Wochen könne man mit dem aktuellen Niveau zufrieden sein. Dazu dünnten die Umsätze immer weiter aus, da immer mehr Marktteilnehmer im Urlaub seien.

Für Nervosität sorge auch der Taiwan-Besuch der US-Spitzenpolitikerin Nancy Pelosi und die möglichen chinesischen Reaktionen. Darüber hinaus haben Aussagen von US-Notenbank-Sprechern für Druck am Bondmarkt gesorgt. Gleich drei Fed-Vertreter machten deutlich, dass das Fed im Kampf gegen die Inflation noch lange nicht am Ende sei. Während hierzulande die Konsumentenpreise vorerst nicht weiter gestiegen sind, hat der chinesische Einkaufsmanagerindex im Juli für eine positive Überraschung gesorgt. Im Tagesverlauf stehen noch in zahlreichen Ländern diese Stimmungsdaten an.

Der SMI notiert gegen 9.15 Uhr 0,45 Prozent tiefer bei 11’067,59 Punkten. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, verliert 0,26 Prozent auf 1716,55 und der breite SPI 0,34 Prozent auf 14’358,36 Zähler. Im SLI kommt auf 16 Verlierer 12 Gewinner. Swiss Re und SGS sind unverändert.

Die Aktien des CS (-2,6%) setzen ihren Abwärtstrend vom Vortag fort, als sie mit einem Kursrutsch von mehr als 6 Prozent der mit Abstand grösste Verlierer unter den Blue Chips waren. Zur Wochenmitte nun sorgt eine neu ausgesprochene Verkaufsempfehlung durch Goldman Sachs für neuerlichen Druck.

Das Gegenstück bilden die Anteilsscheine vom Vermögensverwalter Partners Group, die um 1 Prozent anziehen.

Es sind zur Wochenmitte aber vor allem Werte aus der zweiten Reihe, die das Nachrichtenaufkommen bestimmen. So sind Oerlikon-Aktien (+3,8%) nach starken Zahlen gesucht. Die Versandapotheke Zur Rose (-8,3%) radiert derweil die Vortagesgewinne aus. Die Titel waren in einem Medienbericht als Übernahmekandidat genannt worden. (awp/mc/ps)

SIX Swiss Exchange

Aktueller Stand SMI bei Google